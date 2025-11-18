黄博士が SAP 、デル、シュナイダーエレクトリックで培った 30 年にわたる多国籍テクノロジー企業での幹部経験が、 SuperX のモジュール式 AI ファクトリーとフルスタック・インフラ戦略の展開を加速

**フルスタック AIインフラソリューション・プロバイダーである SuperX AI Technology Limited (NASDAQ: SUPX)（以下、「 SuperX 」）は**、黄陳宏（Huang Chenhong）博士を当社取締役会会長、執行役員兼最高経営責任者（CEO）に任命したことを発表しました。本任命は2025年12月1日付で発効します。

世界的にAIコンピューティングの需要が継続的に増加する中、統合型でエネルギー効率の高いインフラソリューションへの需要が急増しています。今回の任命は、SuperXがグローバル展開を引き続き推進する上で重要な時期に行われるものです。取締役会は、経験豊富なリーダーシップが当社の戦略的優先事項を実行する能力をサポートすると確信しています。この戦略的な任命は、SuperXがグローバルなAIインフラのリーダーとなるための道のりにおける重要な一歩を示すものです。これは、黄博士の数十年にわたる幹部としてのリーダーシップ経験を当社にもたらすだけでなく、当社の経営管理とコーポレート・ガバナンスを強化するものです。今回の任命は、黄博士の卓越したリーダーシップと業界での豊富な経験を通じて、グローバルなフルスタック・モジュール式AIファクトリーを構築するという当社の壮大な青写真の推進を加速することを目的としています。

これに先立ち、当社は2025年11月11日付でFrank Han氏を執行役員に、Roy Rong氏を独立取締役に任命しました。Frank Han氏はブラックストーン・グループのシニア・パートナーを務め、それ以前はカーライル・グループの米国買収部門、ゴールドマン・サックスのアジア・スペシャルシチュエーション部門、マッキンゼー・アンド・カンパニーに勤務していました。Roy Rong氏は現在、TikTokおよびグローバル機能部門の財務ビジネス・パートナー責任者を務めています。同氏はMOGU Inc. およびCheche Group Inc. で独立取締役および監査委員会委員長を務め、Yixia Technology Co., Ltd.、Quixey Inc.、UC Web、Country Style Cooking Restaurant Chain Co., Ltd.、グーグル、Solectron、Sibel Systemsなどの企業で最高財務責任者（CFO）や財務管理職を歴任しました。

黄陳宏博士：SuperXのAIインフラ新時代をリードするベテランの航海士

黄陳宏博士は、多国籍企業の多様な主要事業を30年間にわたり成功裏に導き、拡大させてきた輝かしい経験を持つ、ベテランの企業テクノロジーリーダーです。彼の参画は、SuperXが戦略的実行力を高め、グローバル展開を実現するために行った非常に先進的な決定であり、SuperXのエンド・ツー・エンドのAIインフラを構築するという使命と深く一致しています。

大規模かつ複雑な技術オペレーションにおける卓越した専門知識

黄博士は、SAPのグローバル・エグゼクティブ・バイスプレジデント兼グレーターチャイナ担当プレジデント、およびデルのグレーターチャイナ担当会長兼プレジデントとして、世界で最も複雑な企業技術ビジネスの管理と拡大に成功しました。この経験により、彼はグローバル規模で非常に複雑なオペレーションシステムを構築・管理する方法を熟知しています。SuperXは、世界をカバーする「AIファクトリー」の青写真の構築に取り組んでおり、この前例のない挑戦は、まさに黄博士が長年培ってきた大規模オペレーションの経験と卓越したリーダーシップが活かされる分野です。彼はまた、SuperXがグローバル規模で効率的かつ秩序あるAIインフラの展開を推進し、当社に予測可能なスケールメリットと成長リターンをもたらすことを期待されています。

データセンターインフラと電源ソリューションに関する深い専門的背景

シュナイダーエレクトリック傘下のAPCでグレーターチャイナ担当プレジデントを務めた際、黄博士はデータセンターの電力および冷却インフラ分野で重要な実務経験と専門知識を蓄積しました。高性能AIの基盤は、安定かつ高効率なインフラ、特に独自の液体冷却ソリューションであることを考えると、これはSuperXにとって極めて重要です。黄博士の専門的背景は、SuperXがそのコア技術を最適化し、顧客にグリーンでコストパフォーマンスの高いコンピューティング能力を確実に提供する上で役立ちます。

コアネットワークと技術能力の強固な基盤

黄博士のTellabsおよびノーテルネットワークス（Nortel Networks）での初期のキャリアは、彼にネットワーク技術に関する深い素養と管理経験をもたらしました。これは、「ハードウェア＋ソフトウェア＋サービス」のフルスタックモデルに根差すSuperXを率いる上で強固な基盤となり、当社が技術革新と統合の面で優位性を維持することを確実にします。

黄陳宏博士は次のように述べています。「AIの黄金時代にSuperXを率いることを大変光栄に思います。現在の市場ニーズは、単一のコンポーネントから、迅速かつ大規模に展開可能な統合されたエンド・ツー・エンドのソリューション、すなわち私たちが『AIファクトリー』と定義するものへと急速に移行しています。SuperXは明確な戦略的ビジョンと破壊的な統合技術を持っています。私の最優先課題は、オペレーションの実行に焦点を当て、当社のフルスタックAIインフラのグローバル展開を加速し、SuperXをAIインフラ分野における真のグローバルリーダーに育て上げ、株主の皆様に長期的かつ持続可能な価値を創造することです。」

黄陳宏博士 略歴

黄陳宏博士は、30年以上にわたりグローバルなエンタープライズソフトウェア、クラウドコンピューティング、ITインフラ企業を率いてきた経験豊富なテクノロジーエグゼクティブです。2025年4月より、中国の主要エンタープライズソフトウェア企業であるYonyou（用友）の取締役を務めており、それ以前は2025年1月から3月まで同社のプレジデントを務めました。それ以前は、2021年8月から2024年12月までSAPのグローバル・エグゼクティブ・バイスプレジデント兼グレーターチャイナ担当プレジデントを務め、クラウドビジネス収益の大幅な成長を牽引しました。2014年10月から2021年8月まで、デルのグレーターチャイナ担当会長兼プレジデントを務め、同地域のビジネス拡大を指導し、EMC買収後の統合を主導しました。黄博士はキャリア初期において、シュナイダーエレクトリック傘下のAPC、Tellabs、ノーテルネットワークスで上級管理職を歴任し、APCグレーターチャイナ担当プレジデント、珠海Uniflair会長、Tellabs中国担当プレジデント、ノーテルネットワークス中国担当オペレーターセールス・プレジデントなどを務めました。黄博士はテキサスA&M大学で電気工学の博士号、復旦大学で修士号および物理学の学士号を取得しています。黄博士は米国市民です。

SuperX AI Technology Limited（Nasdaq: SUPX）について

SuperX AI Technology Limited は、AIインフラストラクチャーのリーディングソリューションプロバイダーです。当社は、完全子会社のSuperX Industries Pte. Ltd. およびSuperX AI Pte. Ltd.を通じて、独自のハードウェア、高度なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを組み合わせたAIデータセンター向け製品群を提供しています。同社のサービスは、高度なソリューションの設計と計画、コスト効率の高いインフラストラクチャ製品の統合、エンドツーエンドの運用と保守を網羅しています。主力製品には、高性能 AI サーバー、800圧直流 (800VDC) ソリューション、高密度液体冷却ソリューション、AI クラウド、AI エージェントなどがあります。同社はシンガポールに本社を置き、大企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティングの導入企業など、世界中の機関顧客にサービスを提供しています。詳細については、http://www.superx.sg/ をご覧ください。

