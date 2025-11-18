～アイセイ薬局KuSu×生活の木コラボレーション～天然精油が香る薬用入浴剤　第2弾「パロサントの香り」登場　2025年11月18日新発売

株式会社アイセイ薬局

ヘルスデザインブランド「KuSu」を展開する株式会社アイセイ薬局と、アロマブランドを展開する株式会社生活の木は、心身のリフレッシュに寄り添う薬用入浴剤を、2025年11月18日に「KuSu」ブランドから発売しました。

アイセイ薬局は2019年に「KuSu」を立ち上げ、こころとからだが気になり始めた女性に向けたサポートをしてきました。一方、アロマの老舗ブランド「生活の木」は、Wellness（ウェルネス）＆Well-being（ウェルビーイング）へ事業領域を広げ、心身ともに豊かな暮らしを提案しています。お互いの専門性を活かしてより多く方のサポートをしたい。不調やストレスを抱える女性に、すこやかなこころとからだで自分らしく過ごしてほしい。

そんな想いからコラボレーションが実現。2021年には「KuSu ハンドクリームPro 生活の木 フレッシュフローラルの香り」「KuSu 薬用入浴剤 生活の木 フレッシュフローラルの香り」を発売し、ご好評をいただいています。

お湯につかって深呼吸、心身をリフレッシュ

コラボ第２弾となる今回の香りのテーマは、“上質なスパで過ごす心ほどけるひととき”。忙しい毎日を過ごしている皆さまの一日の終わりに「上質な癒しの時間」を提供し、心身をリフレッシュいただくことにフォーカスして開発。生活の木が「KuSu」のためにオリジナルでブレンドした精油が香ります。パロサントの香りでととのう癒しのひとときをぜひ体験してください。

■商品詳細

商品名：KuSu 薬用入浴剤 生活の木 パロサントの香り＜医薬部外品＞

容量/価格：50g×1包/ 275円 (税抜250円)

50g×7包/1,780円 (税抜1,618円)

特徴：生活の木ブレンドの天然精油が香るミルキーイエローのとろみ湯が疲れたからだを癒し、

湯上り後もあたたかく、肌がうるおいます。

１.生活の木プロデュースの天然精油の香り付き

２.医薬部外品（有効成分：炭酸Na、炭酸水素Na）

３.ミルキーイエローの濃厚なとろみ感のある湯質

４.天然由来成分（うるおい成分）配合

ホホバオイル、海水乾燥物、豆乳粉末、テレビン油

効能効果：冷え症・疲労回復・肩のこり・腰痛・にきび・あせも・荒れ性・しっしん・うちみ・くじき・神経痛・しもやけ・痔・リウマチ・ひび・あかぎれ

発売日：2025年11月18日（火）

取扱い：アイセイ薬局グループ店舗、KuSu公式オンラインストア、アイセイ薬局楽天市場店、Amazon店

※アイセイ薬局グループ店舗では、11月21日（金）に販売開始します

※一部取扱い開始が変更になる場合がございます

※一部取り扱いの無い店舗がございます

■ポイント：生活の木ブレンド精油 パロサントの香り

「リフレッシュ」をテーマに天然精油をブレンド。パロサントをメインとした甘すぎない香りです。

パロサント

「聖なる香木」を意味する香木。

濃厚な甘さを放つ、スモーキーで神秘的な香り。

シダーウッド・アトラス

深い安らぎと重厚感に包まれる、ドライでウッディな香り。

ゼラニウム

気品と華やかさに満ちた、ローズを思わせるハーバルな香り。

グレープフルーツ （フロクマリンフリー※）

神秘的な余韻を引き立てる、明るく澄みきった甘みのある香り。

※光毒性の原因となるフロクマリンを取り除いたもの

●その他ラバンディン、クラリセージを配合

【香りに込めた想い】

「香りの力でやすらぎのひとときをつくり、KuSuが大切にしている“くすっと笑みがこぼれる”瞬間を演出したい。そんな思いから生まれたのが、『上質なスパで過ごす心ほどけるひととき』をテーマにしたパロサントの香り。

あなたの毎日に寄り添い、健やかなこころとからだをサポートできますように」

生活の木 開発営業本部／デュピティーマネージャー 深澤 寛生

■第1弾商品

KuSu 薬用入浴剤 生活の木 フレッシュフローラルの香り＜医薬部外品＞

KuSu ハンドクリームPro生活の木 フレッシュフローラルの香り

■ブランド紹介

【ヘルスデザインブランドKuSu】

忙しいときでも、ちょっと疲れたときでも、思わず「くすっ」と笑みがこぼれる、ささやかで

大切な幸せをお届けしたい。

「KuSu」は「くらし、すこやか」というコンセプトのもとに生まれた、ヘルスデザインブランドです。

KuSu公式オンラインストア：https://kusu.aisei.co.jp/

【生活の木】

植物の潤いや彩りを、暮らしのシーンに根付かせたい。健やかに、楽しく、自分らしく。

あなたがあなたの毎日を活きていくために。

「生活の木」は自然の恵みを活かしたアロマやハーブ、スキンケア用品を通して皆さまに

ウェルネス＆ウェルビーイングな暮らしを提案していきます。

生活の木オンラインストア：https://onlineshop.treeoflife.co.jp

■株式会社アイセイ薬局について

創業から40年以上、患者さまの健康を支え、地域社会の医療に貢献するために、さまざまな取り組みを行っています。「地域のかかりつけ」として健康管理の身近なパートナーになれるよう、薬による治療のサポートに加え、予防や未病の段階からの健康サポート、健康相談や地域活動を推進。健康情報誌「ヘルス・グラフィックマガジン」をはじめ、健康情報メディア「HELiCO（ヘリコ）」、ヘルスデザインブランド「KuSu（クス）」などを展開しています。

◆薬局店舗数：408店舗（2025年11月1日現在）

■株式会社生活の木について

生活の木は、1976年より「自然」「健康」「楽しさ」のある生活を日本に提案・普及し続けてきた、原宿・表参道発祥の企業です。ハーブやアロマテラピーのみならず、より多くの自然の恵みを採り入れることで、心身ともに健康で美しくあるためのWellness＆Well-beingなライフスタイルを提案していきます。

【商品およびKuSuオンラインストアに関するお客さまお問い合わせ先】

TEL： 0120-542-747 （土日・祝日、夏季休業、年末年始を除く10：00～17：00）

お問い合わせフォーム：https://kusu.aisei.co.jp/contacts/new