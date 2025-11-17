有限会社CAT（所在地：神奈川県横須賀市野比1-1-5、代表：佐藤一記）は、2026年3月15日に開催予定の「旧車フェスタ in YOKOSUKA（通称：Q-FES）」に向けて、クラウドファンディングによる不動車復活プロジェクトを開始しました。このプロジェクトでは、18歳で夢半ばに亡くなった若者の思い出が詰まったランドクルーザー60を復活させ、旧車文化の継承と地域活性化を目指します。

旧車に宿る物語と文化継承への思い

近年、国内外で旧車の価値が見直され、クラシックカーオークションの高額落札や若年層の旧車ファン増加など、旧車文化への関心が高まっています。しかし、専門的な整備技術の継承や部品調達の難しさから、大切な旧車が動かないまま眠っているケースも少なくありません。CAT代表の佐藤一記氏は「旧車には家族の思い出や青春の記憶が詰まっています。単なる移動手段ではなく、時代の文化や技術を伝える『動く文化財』です」と語ります。同社が2023年から開催している「旧車フェスタ in YOKOSUKA」は毎回3,000人以上が来場する人気イベントに成長したものの、運営費の負担から継続が危ぶまれる状況でした。

不動車復活プロジェクトで旧車とイベントに新たな命を

今回のプロジェクトでは、ある家族の思い出が詰まったランドクルーザー60を車検走行可能な状態に復活させます。この車は18歳でトヨタ整備専門学校入学直後に事故で亡くなった若者と父親が一緒に整備し、家族で過ごした思い出が詰まった大切な一台です。プロジェクトの特長は以下の通りです：1. 修復と再生: 長年放置され錆や腐食が進んだランドクルーザー60を、エンジン整備、足回り修理、電装系修理、錆修理など専門技術を駆使して復活させます。2. 物語の共有: 修理過程をクラウドファンディング支援者にオンラインで公開し、旧車修復の技術や魅力を伝えます。3. 感動の再会: 2026年3月15日のイベント当日、修復した車を披露し、所有者家族に再び走行可能な愛車を届ける感動の瞬間を創出します。4. イベント継続: このプロジェクトをイベントの一大企画とし、「旧車フェスタ in YOKOSUKA」の継続と発展につなげます。CAMPFIREで実施中のクラウドファンディングでは、修理費用や運営費として300万円の支援を目指しており、ステッカーやオリジナルTシャツ、旧車レンタル体験など様々なリターンが用意されています。

旧車フェスタ in YOKOSUKA（Q-FES）概要

- 開催日時：2026年3月15日（日）- 場所：神奈川県横須賀市内- 内容：旧車の展示、オーナー交流、トークショー、家族向けアクティビティなど- 目標来場者数：3,000人以上

会社概要

- 社名：有限会社CAT- 所在地：神奈川県横須賀市野比1-1-5- 代表者：佐藤一記- 事業内容：旧車専門のカスタム、車両販売、レストア、修理- URL：https://autoshopcat.jimdoweb.com/- イベント公式サイト：https://kyu-syafest-y-ec.jimdosite.com/