世界のバニラ市場規模は年平均成長率5.7%で着実に成長
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334682&id=bodyimage1】
導入
香料成分であるバニラは、バニララン科の植物から抽出されます。植物由来の製品に対する消費者の需要の高まりにより、世界のバニラ市場は急速に拡大しています。この地域は温暖で湿度の高い気候に恵まれているため、メキシコ、マダガスカル、インドネシアといった熱帯地域がバニラの主要栽培地となっています。バニラは、まろやかで心地よい香りと、フレッシュでエキゾチックな風味で知られています。さらに、バニラには抗炎症作用、抗酸化作用、抗うつ作用などの特性があります。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/vanilla-market/request-sample
市場動向
天然香料の需要増加が世界市場を牽引
バニラなどの天然成分で作られた食品はより健康的であるという消費者の信念の高まりが、主に天然香料に対する世界的な需要を牽引しています。消費者はますます「人工」と「人工」という言葉を互換的に使用しており、これは調査対象の企業に利益をもたらします。なぜなら、人工成分で作られた製品は一般的に避けられるからです。これにより、同じ顧客が購入前に食品ラベルを一貫して読むことが保証されます。ITC、ケロッグ、ゼネラルミルズ、ネスレ、キャンベル、クラフトなど、他の大手食品メーカーも合成添加物の使用削減に取り組んでいます。ALDIスーパーマーケットに続き、小売業界の巨大企業ウォルマートは、2025年までの目標の一つに天然製品の販売促進を挙げています。さらに、オーストラリアのマッコーリー大学の研究によると、天然食品の消費者は合成食品の消費者よりも道徳基準が高いと見なされる傾向があります。
オーガニックバニラの需要増加が大きなチャンスを創出
オーガニックバニラは、オーガニック食品へのトレンドの高まりにより、非常に高い需要があります。オーガニックバニラは化学肥料を使わない土壌で栽培されます。オーガニックバニラの栽培には、合成殺虫剤や除草剤の使用は許可されていません。加工が最小限に抑えられ、燻蒸や放射線照射も行われないため、自然な風味と香りが保たれています。オーガニック食品は、その利点が広く認識されるようになり、人気が高まっています。食品パッケージのラベルやメニューの説明は、消費者の選択に大きな影響を与えます。クッキー、ペストリー、ケーキ、アイスクリーム、デザートなど、さまざまな食品にスパイスバニラが香料として使用されています。クリーンラベル食品やベジタリアンのトレンドの高まりは、予測期間中に天然バニラ市場に大きな影響を与えると予想されます。
地域分析
北米は収益に最も大きく貢献しており、予測期間中に5.23%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。バニラは、米国の食品・飲料業界でシロップ、ジャム、ゼリーなどの風味付けに広く使用されています。バニラの抗酸化作用と抗菌作用は、肌の洗浄やダメージを受けた肌トラブルの治療に最適です。米国の製薬会社やバイオテクノロジー企業は、バニラエキス（バニリン）を標準物質として用い、エチルバニリンを含む製品に含まれる正確な量を計算しています。
ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予測されています。食品・飲料分野での用途拡大、家庭での使用、そして製品イノベーションにより、英国のバニラ市場は力強い成長を遂げており、予測期間中もこの傾向が続くと予想されています。フランスは、国際市場および地域市場においてバニラ消費量が最も多い国です。ドイツは、フランスに次いで、この地域で2番目に大きなバニラ消費国です。
導入
香料成分であるバニラは、バニララン科の植物から抽出されます。植物由来の製品に対する消費者の需要の高まりにより、世界のバニラ市場は急速に拡大しています。この地域は温暖で湿度の高い気候に恵まれているため、メキシコ、マダガスカル、インドネシアといった熱帯地域がバニラの主要栽培地となっています。バニラは、まろやかで心地よい香りと、フレッシュでエキゾチックな風味で知られています。さらに、バニラには抗炎症作用、抗酸化作用、抗うつ作用などの特性があります。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/vanilla-market/request-sample
市場動向
天然香料の需要増加が世界市場を牽引
バニラなどの天然成分で作られた食品はより健康的であるという消費者の信念の高まりが、主に天然香料に対する世界的な需要を牽引しています。消費者はますます「人工」と「人工」という言葉を互換的に使用しており、これは調査対象の企業に利益をもたらします。なぜなら、人工成分で作られた製品は一般的に避けられるからです。これにより、同じ顧客が購入前に食品ラベルを一貫して読むことが保証されます。ITC、ケロッグ、ゼネラルミルズ、ネスレ、キャンベル、クラフトなど、他の大手食品メーカーも合成添加物の使用削減に取り組んでいます。ALDIスーパーマーケットに続き、小売業界の巨大企業ウォルマートは、2025年までの目標の一つに天然製品の販売促進を挙げています。さらに、オーストラリアのマッコーリー大学の研究によると、天然食品の消費者は合成食品の消費者よりも道徳基準が高いと見なされる傾向があります。
オーガニックバニラの需要増加が大きなチャンスを創出
オーガニックバニラは、オーガニック食品へのトレンドの高まりにより、非常に高い需要があります。オーガニックバニラは化学肥料を使わない土壌で栽培されます。オーガニックバニラの栽培には、合成殺虫剤や除草剤の使用は許可されていません。加工が最小限に抑えられ、燻蒸や放射線照射も行われないため、自然な風味と香りが保たれています。オーガニック食品は、その利点が広く認識されるようになり、人気が高まっています。食品パッケージのラベルやメニューの説明は、消費者の選択に大きな影響を与えます。クッキー、ペストリー、ケーキ、アイスクリーム、デザートなど、さまざまな食品にスパイスバニラが香料として使用されています。クリーンラベル食品やベジタリアンのトレンドの高まりは、予測期間中に天然バニラ市場に大きな影響を与えると予想されます。
地域分析
北米は収益に最も大きく貢献しており、予測期間中に5.23%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。バニラは、米国の食品・飲料業界でシロップ、ジャム、ゼリーなどの風味付けに広く使用されています。バニラの抗酸化作用と抗菌作用は、肌の洗浄やダメージを受けた肌トラブルの治療に最適です。米国の製薬会社やバイオテクノロジー企業は、バニラエキス（バニリン）を標準物質として用い、エチルバニリンを含む製品に含まれる正確な量を計算しています。
ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予測されています。食品・飲料分野での用途拡大、家庭での使用、そして製品イノベーションにより、英国のバニラ市場は力強い成長を遂げており、予測期間中もこの傾向が続くと予想されています。フランスは、国際市場および地域市場においてバニラ消費量が最も多い国です。ドイツは、フランスに次いで、この地域で2番目に大きなバニラ消費国です。