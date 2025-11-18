【ご結婚祝いに最適】越前塗 古代朱・黒 夫婦汁椀｜伝統が彩る上質ペアギフト
1300年の歴史を誇る越前漆器より、職人の技が息づく「古代朱」と「黒」の夫婦汁椀をご紹介いたします。
落ち着きのある色合いと、手にしっとりと馴染む上質な越前塗仕上げは、長く使うほどに味わいが増し、日々の食卓を豊かに彩ります。
結婚祝い・ご両親への贈り物・新築祝いなど、大切な節目にふさわしい高級ギフトとして人気の高いペアセットです。古代朱の温かな色味は「家庭円満」を、黒の端正な佇まいは「長寿と調和」を象徴し、幸せを願う夫婦椀として長年愛されてきました。
越前漆器ならではの滑らかな口あたり、熱をやさしく包む木製ならではの軽さとぬくもりを、ぜひ贈り物としてお選びください。専用ギフト箱入りで、そのままご結婚祝いとしてお渡しいただけます。
ご夫婦の門出に、伝統工芸の確かな品質と永く寄り添う器を。
越前塗 夫婦汁椀で、心に残る特別な贈り物をお届けします。
越前塗 古代朱・黒 夫婦汁椀［2客］【ご結婚祝い】
https://www.shikki-shop.com/owan4022-5/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334677&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
