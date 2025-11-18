シムピットストアグランドオープンのお知らせ

エイムス株式会社

エイムス株式会社（代表取締役社長 岩井 繁良、本社所在地：東京都江戸川区）は、日本では初となるシムピットスクリーンを使った大型シミュレーター体験施設「シムピットストア」を2025年12月13日（土）にグランドオープンします。

エントランス

「シムピットストア」はエイムス株式会社が展開するシムピットスクリーンで色々なシミュレーターが体験できる施設で、下記のシミュレーターがシムピットスクリーンで体験・楽しめる日本初の施設です。

PIT01：ファミリー向けフライトシミュレーター及び多目的シミュレーター

PIT02：ドライビングシミュレーター（GTカー）

PIT03：F1シミュレーター（F1筐体）

PIT04：ボーイング簡易シミュレーター（初級・中級）

PIT05：マルチフライトシミュレーター（初級・中級）

PIT-A：VIPルーム：F/A-18コックピットシミュレーター

PIT-B：VIPルーム：F-35コックピットシミュレーター

店内の様子F35コックピットシミュレーター元航空会社パイロットが操縦を教えてくれます。ドライビングシミュレーター

スクリーンは直径2m、3m、4mの大型スクリーンを使い、没入感と臨場感のあるシミュレーターが体験できます。

戦闘機コックピットシミュレーターはVIPルームにてご案内。元航空自衛隊パイロットがアドバイスします。

また、本社機能も有し、法人向けの商談用ショールームも完備しビジネス用途にも対応します。

ビジネス用ショールーム

出店立地である「葛西地区」は、安全性・快適性・利便性等の面で恵まれ、また葛西臨海公園や鉄道博物館、東京ディズニーランド及び東京ディズニーシーなどの施設もあり、多くの人に新しい非日常体験を提案します。

環状7号線に面したアクセスの良い場所です。

出店概要

店名：シムピットストア

オープン日：2025年12月13日（土）10時

場所：東京都江戸川区南葛西1-12-16ユーセンスビル2階

面積：140坪（一部事務所）

最寄り駅は地下鉄東西線：葛西駅、JR京葉線：葛西臨海公園駅より徒歩18分またはバスで5分

Webサイト：https://simpitstore.com/

予約開始：12月1日よりシムピットストアWEBサイトより

エイムス株式会社について

1997年より防衛省のフライト訓練シミュレーター用の特殊コンピュータシステムの販売・保守を展開しています。

前任会社も含めた実績では現在までにF-2開発、E-2C、F-4EJ改、F-15、MH-53E、SH-60J、LCAC、AWACS、その他民間航空会社の各種シミュレーターを担当。

2016年より業界での経験を活かしアミューズメント向けシミュレーション製品を民間市場にも展開。

アミューズメント性の高い、気軽に楽しめる製品から業務用の本格的なシミュレーションまで幅広く対応したビジネスを展開しています。

この度弊社のシミュレーション製品に関する体験施設の要望が多く、直営店をオープンする事としました。今後はFC展開も視野により多くのお客様に驚きの体験を提供したいと考えております。

Webサイト：https://www.aims-jp.net/