“ペットの健康をIoTで見守る時代”──111.6億ドル市場へ成長するスマートペット用品の革新力
スマートペット用品とは何か - 次世代ペットケアの核心
スマートペット用品とは、IoT技術やセンサー、AIなどの先端技術を活用し、ペットの健康管理、行動モニタリング、給餌、コミュニケーション支援などを実現する機器群である。基本構造は、センサー部、通信モジュール、制御ユニット、駆動・給餌メカニズム等で構成される。高精度センサーとリアルタイム通信機能を持ち、ユーザーのスマートフォンやクラウドと連携する点が特徴である。製品の安全性や耐久性、環境調和性にも配慮され、ペット及び飼い主双方にとっての利便性向上とQOL（生活の質）改善に資する点が導入意義である。
多彩な産業と繋がるスマートペット市場 - 成長を支える社会的背景
スマートペット用品は、電子機器、情報通信、バイオテクノロジー、化学材料、自動車産業のサプライチェーンとも関連が深い。特に高機能センサーや省電力通信技術の進展は製品競争力の鍵となる。ペット市場の成熟化と共に、健康管理やリモートケアの需要が増加し、川下の消費者ニーズが川上の電子部品や素材産業に直接的な波及効果を及ぼす。
LP Informationの調査「世界スマートペット用品市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/362403/intelligent-pet-devices）によれば、2025～2031年のグローバル市場は年平均12.1%の成長率を見込み、2031年には111.6億米ドルに達すると予測されている。これにより関連産業の技術開発投資や生産能力強化が促進されることが期待される。
図. スマートペット用品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334664&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334664&id=bodyimage2】
図. 世界のスマートペット用品市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、スマートペット用品の世界的な主要製造業者には、Radio Systems Corporation （Petsafe）、小佩?物 （Petkit）、Sure Petcare（Allflex）、??花香、天元?物、深圳前海霍曼科技有限公司、Petmate、Garmin、Whistle、?? （Catlink）などが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約15.0%の市場シェアを持っていた。
技術革新と競争優位性 - 差別化の鍵はここにある
スマートペット用品の競争優位性は、センサー精度、通信安定性、消費電力の低減、ユーザーインターフェースの利便性に集約される。技術的な障壁としては、高精度データの収集・解析技術やバッテリー持続時間の延長が挙げられる。国内外の市場では、製品の差別化を図るためにAI活用やデータ連携サービスの拡充が進むと同時に、地域ごとのニーズに合わせたカスタマイズも重要視される。競合環境は多様化しつつあり、新規参入企業の技術革新も市場全体の活性化を促進している。
未来を切り拓くスマートペット用品 - 持続可能な価値創造の可能性
将来的にはモジュール化やデジタル化の進展により、ユーザーが製品機能を柔軟に拡張できるプラットフォーム型のスマートペット用品が主流となる可能性が高い。また、脱炭素社会への対応やESG評価の観点から、環境負荷低減型素材の採用や省エネルギー設計が重要課題となる。国内市場では高齢化や単身世帯の増加に伴うペット需要の多様化が成長の追い風であり、政策支援や産業連携を通じた市場拡大が期待される。これらの要素から、今後の投資判断や導入戦略において注目すべき製品分野であると位置づけられる。
スマートペット用品とは、IoT技術やセンサー、AIなどの先端技術を活用し、ペットの健康管理、行動モニタリング、給餌、コミュニケーション支援などを実現する機器群である。基本構造は、センサー部、通信モジュール、制御ユニット、駆動・給餌メカニズム等で構成される。高精度センサーとリアルタイム通信機能を持ち、ユーザーのスマートフォンやクラウドと連携する点が特徴である。製品の安全性や耐久性、環境調和性にも配慮され、ペット及び飼い主双方にとっての利便性向上とQOL（生活の質）改善に資する点が導入意義である。
多彩な産業と繋がるスマートペット市場 - 成長を支える社会的背景
スマートペット用品は、電子機器、情報通信、バイオテクノロジー、化学材料、自動車産業のサプライチェーンとも関連が深い。特に高機能センサーや省電力通信技術の進展は製品競争力の鍵となる。ペット市場の成熟化と共に、健康管理やリモートケアの需要が増加し、川下の消費者ニーズが川上の電子部品や素材産業に直接的な波及効果を及ぼす。
LP Informationの調査「世界スマートペット用品市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/362403/intelligent-pet-devices）によれば、2025～2031年のグローバル市場は年平均12.1%の成長率を見込み、2031年には111.6億米ドルに達すると予測されている。これにより関連産業の技術開発投資や生産能力強化が促進されることが期待される。
図. スマートペット用品世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334664&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334664&id=bodyimage2】
図. 世界のスマートペット用品市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、スマートペット用品の世界的な主要製造業者には、Radio Systems Corporation （Petsafe）、小佩?物 （Petkit）、Sure Petcare（Allflex）、??花香、天元?物、深圳前海霍曼科技有限公司、Petmate、Garmin、Whistle、?? （Catlink）などが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約15.0%の市場シェアを持っていた。
技術革新と競争優位性 - 差別化の鍵はここにある
スマートペット用品の競争優位性は、センサー精度、通信安定性、消費電力の低減、ユーザーインターフェースの利便性に集約される。技術的な障壁としては、高精度データの収集・解析技術やバッテリー持続時間の延長が挙げられる。国内外の市場では、製品の差別化を図るためにAI活用やデータ連携サービスの拡充が進むと同時に、地域ごとのニーズに合わせたカスタマイズも重要視される。競合環境は多様化しつつあり、新規参入企業の技術革新も市場全体の活性化を促進している。
未来を切り拓くスマートペット用品 - 持続可能な価値創造の可能性
将来的にはモジュール化やデジタル化の進展により、ユーザーが製品機能を柔軟に拡張できるプラットフォーム型のスマートペット用品が主流となる可能性が高い。また、脱炭素社会への対応やESG評価の観点から、環境負荷低減型素材の採用や省エネルギー設計が重要課題となる。国内市場では高齢化や単身世帯の増加に伴うペット需要の多様化が成長の追い風であり、政策支援や産業連携を通じた市場拡大が期待される。これらの要素から、今後の投資判断や導入戦略において注目すべき製品分野であると位置づけられる。