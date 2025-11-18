auフィナンシャルグループにおける「パートナーシップ構築宣言」の公表について

auじぶん銀行株式会社

auフィナンシャルグループ（以下 当社グループ）は、サプライチェーンの取引先の皆さまや価値創造を図る事業者の皆さまとの連携を深め、共存共栄を図る取り組みを推進するため「パートナーシップ構築宣言」（以下、本宣言）を公表したことをお知らせします。

本宣言は、一般社団法人日本経済団体連合会会長、日本商工会議所会頭、日本労働組合総合連合会会長および関係大臣（内閣府、経済産業省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省）をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の趣旨に賛同し、公表するものです。

当社グループは、今後もビジネスパートナーの皆さまと適切な取引関係を推進するとともに、企業価値の一層の向上と、持続可能な社会の発展への貢献を目指してまいります。

具体的な当社グループ各社の宣言内容は、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/)上で公開されている以下のリンク先よりご確認ください。

■当社グループ各社宣言

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/512_1_1e1cd328c5be4376af831d350d1a1e8a.jpg?v=202511180328 ]

