【塾エイド】MEO対策支援導入110教室突破！地域No.1塾づくりを加速

「塾の成功と学生の成長を両立させ、より広く価値を提供したい」という目的・志のもとに主体的に集まり、相互に協力して地域教育に貢献するための塾・スクール経営の組織である塾エイド（運営法人：株式会社インサイト・ジャパン、代表取締役社長：鴨志田順）は、MEO対策（Map Engine Optimization対策）支援について、累計110教室導入いたしましたことをお知らせいたします。

エリアに根付いた学習塾だからこそ「MEO対策」が重要

MEO対策とは、Googleビジネスプロフィール（以下、「GBP」）の最適化を行い、地図上の検索上位に表示させる施策です。

近年では保護者が塾を検索する際、半数近くが地図検索を利用すると言われています。学習塾はエリアに根付いているため、「駅名や地域名＋塾」のキーワードで検索された際に上位に表示させることで、多くの保護者の目につき、認知拡大が図れます。

また、Google検索（Googleマップではなく検索エンジンによるもの）の場合でも、検索結果にGoogleマップが表示されることがあり、MEO対策の効果範囲は地図検索のみにとどまりません。口コミの掲載母体にもなり、投稿機能や商品作成機能を活用することで、「地図上のHP」の役割を担うこともできます。

塾エイドのMEO対策について

塾エイドはボランタリーチェーンの母体として、「仕入の集約」「情報の集約」を実践しております。そのうち「仕入の集約」とは、一教室では実現が難しいスケールメリットを活かした仕入れを、ボランタリーチェーンの仕組みを活かして実現することであり、安価なサービス提供を可能にしています。塾エイドのMEO対策についてもこの仕組みを活用し、業界最安値基準でサービス提供をしております。

また、塾に特化した塾エイドが持つノウハウを惜しみなく提供し、「保護者に見つかる塾」を目指します。MEO対策は認知拡大の施策ですが、ただ露出を増やすだけでなく、「保護者に選んでもらう」ことを目指して、サポートいたします。

近年は保護者の比較検討フェーズに多くの時間を要します。ただ見つかるだけでは選んでもらえず、いかに教室内の様子を”見える化”するか、第三者の意見（口コミ）を集められるかが差別化の1つのポイントになっています。

GBPはこうした要素を掲載できるため、塾の集客においては非常に重要度が高いと考えています。MEO対策によって上位表示を図り、GBPの内容で塾の良さを訴求していく流れです。ご興味がございましたら「info@jukuaid.com」までお気軽にご連絡くださいませ。

ボランタリーチェーンとは？

日本語で「自発的連鎖」といい、同じ目的を持った企業がそれぞれ独立した立場で協同して、チェーン組織を形成することを言います。塾エイドのボランタリーチェーンは、参加している各学習塾が経営の独立性を保ちながら、共同活用や情報共有など事業活動を共同化することにより、規模の利益や効率性を得ようとするチェーン組織です。

「MEO対策」に関するセミナー

塾エイドは、教育手法に関する内容（プログラミングや英語など）から、学習塾運営に関する内容（集客や面談時の営業力）まで、月に1～2回のペースで広くテーマ設定をし、無料セミナーとして開催・情報提供しております。また、それぞれのテーマのトッププロフェッショナルにご登壇いただき、そのタイミングで最先端の情報をお届けしています。

「MEO対策」「口コミ」に関するテーマについて、塾エイドでは過去以下のようなセミナーを開催しております。こうした集客・販促については関心度が非常に高く、今後も定期的にセミナーを実施いたします。ぜひこの機会に、公式HPからフレンド会員登録（無料）、塾エイドLINE公式のご登録をいただけますと幸いです。

学習塾事業者が今すぐできる！

Googleビジネスプロフィールの活用を見直そう

塾エイド主催にて、「今すぐできる」をテーマに、GBPの活用方法について紹介いたしました。

プロによる『辛口』添削！

この夏の集客クリエイティブを徹底的に振り返り！

エリアマーケット株式会社様にご登壇いただき、実際のチラシを用いたライブ添削を行っていただきました。また、NEXT INNOVATION株式会社にご登壇いただき、GBPの添削を行っていただきました。

塾エイドセミナーのアーカイブはこちら（一部有料会員限定）

https://jukuaid.com/Seminar

また、塾エイドではGoogleビジネスプロフィールの順位調査を無料で行っています。ご自身の塾がエリアで何位に位置しているのかはもちろん、口コミはどうやって集めれば良いのか、プロフィールの改善余地はあるのか…といった点につきましても、ぜひお気軽にご相談ください。ご興味がございましたら、個別無料相談を実施しておりますのでぜひそちらにお申し込みください。

個別無料相談はこちらから

https://timerex.net/s/t.suzuki.will_a8fe/f7e3b3b9

ご案内は以上です。塾エイドに関してご関心やご質問のある皆様は下記までお問い合わせくださいませ。

info@jukuaid.com

塾エイド公式HP

https://jukuaid.com/

塾エイドLINE公式

https://page.line.me/887hcxuv?openQrModal=true

【株式会社インサイト・ジャパンについて】

所在地 ：本部 千葉県我孫子市本町2丁目7－17 カメリア7ビル205

TEL：050-5052-1133 FAX：04-7165-3534

事業内容：学習塾ボランタリーチェーンの運営

会社沿革：

2020年 6月 学習塾ボランタリーチェーン本部発足

2020年10月 第1回セミナー開催

2021年 1月 サービス名称を塾エイドに決定

2021年 2月 会員募集開始

2021年 6月 会員塾100教室突破

2021年 8月 セミナー参加者延べ1000名突破

2022年12月 会員1000教室突破

2024年 2月 セミナー参加者延べ5,000名突破

2024年10月 会員1,500教室突破

2025年7月 セミナー参加者延べ7,000名突破

2025年10月 会員2,000教室突破