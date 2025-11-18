丸文、2026年3月期第2四半期（中間期） 決算説明会（Q＆Aあり）の書き起こし記事を公開

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社︓東京都中央区、以下、丸文）は、2025年11月14日（金）に開催した、2026年度3月気第2四半期（中間期）決算説明会の書き起こし記事を公開しましたのでお知らせいたします。

ログミー株式会社による書き起こし記事掲載ＵＲＬ

https://finance.logmi.jp/articles/383181

また、当社ホームページでは決算説明会に関する各種資料、動画を掲載しておりますのでご覧ください。

決算説明会資料はこちらから :https://stg.marubun.co.jp/ir/library/briefing/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251118

丸文株式会社について

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

お問い合わせ先

- 本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1- 設立 ：1947 年- 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）堀越裕史- URL ：https://www.marubun.co.jp/- 報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先Mail：koho@marubun.co.jp