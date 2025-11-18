【イオン限定】ディズニーキャラクター　プチポップ　HISTORY of STYLE　バッグチャーム　ミッキーマウス／ミニーマウスを１１月１８日（火）発売

イオン株式会社

イオンは１１月１８日（火）、全国の「イオン」「イオンスタイル」約２００店舗※１）のおもちゃ売場と「イオンスタイルオンライン」にて、イオン限定「ディズニーキャラクター　プチポップ　HISTORY of STYLE　バッグチャーム　ミッキーマウス／ミニーマウス」を発売します。




１１月１８日はミッキーマウス＆ミニーマウスの誕生日です。イオンでは誕生日に合わせて、『蒸気船ウィリー』より前に作られていた『プレーン・クレイジー』のミッキーマウスとミニーマウスのバッグチャームを発売します。それぞれのタグにも『プレーン・クレイジー』デザインのミッキーマウスとミニーマウスの顔が施されています。ほどよいサイズで、バッグなどに付けておでかけするのにぴったりです。






これからもイオンは、様々な人気キャラクターやコンテンツの商品を通じて、お客さまの日常を楽しくするお手伝いをしてまいります。



【販売概要】





商品名：ディズニーキャラクター　プチポップ　HISTORY of STYLE　バッグチャーム　ミッキーマウス


ディズニーキャラクター　プチポップ　HISTORY of STYLE　バッグチャーム　ミニーマウス


発売日：２０２５年１１月１８日（火）


販売店舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」約２００店舗のおもちゃ売場※１）


価格：各本体１,９８０円（税込２,１７８円）


サイズ：〈ミッキーマウス〉Ｗ１００ｍｍ×Ｄ７０ｍｍ×Ｈ１６０ｍｍ


〈ミニーマウス〉Ｗ１１０ｍｍ×Ｄ７０ｍｍ×H１６０ｍｍ


ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」


〈ミッキーマウス〉https://aeonretail.com/product/0/P-4904790170492/


〈ミニーマウス〉　https://aeonretail.com/product/0/P-4904790170508/



※１：店舗によって品揃えが異なる場合や、取り扱いのない場合がございます。



以上