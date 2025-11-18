ニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」 『モスラ特別展』オリジナルグッズ７種が新登場 2025年12月20日（土）より販売開始
兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム内では、アトラクションオープン5周年を記念し、2025年12月20日（土）～2026年9月13日（日）の期間限定で「モスラ特別展」を開催いたします。
そしてこの度、「モスラ特別展」を記念した限定オリジナルモスラグッズ7種を12月20日（土）より販売開始いたします。モスラレオをはじめ各形態のモスラやライバル怪獣がデザインされた缶バッジや、今回の記念展用に書きおこしたオリジナルロゴがデザインされたピンズ、白雲石コースターのほか、ステッカー、巾着袋、フェイスタオル、缶型グラスの７アイテムは、モスラファン必見のオリジナルグッズです。平成モスラ伝説を堪能できる「モスラ特別展」のゴールにあるゴジラショップにて販売！子どもの頃に夢中になった、“モスラ”が淡路島に降臨！家族と一緒に、仲間と一緒に、夢中な冬休みをニジゲンノモリで過ごしましょう！
■商品概要
発売開始：
2025年12月20日（土）
場所：
「ゴジラ迎撃作戦」 ゴジラショップ
営業時間：
平日10:00～18:00、土日祝10:00～20:00
商品：
（1）記念缶バッジ（ランダム全7種）／各495円（税込）
（2）記念トラベルステッカー／660円（税込）
（3）記念巾着袋／1,210円（税込）
（4）記念フェイスタオル／2,530円（税込）
（5）記念缶型グラス／1,650円（税込）
（6）記念白雲石コースター／825円（税込）
（7）記念ロゴピンズ／880円（税込）
※売り切れ次第、終了
■『モスラ特別展』概要
実施期間：
2025年12月20日（土）～2026年9月13日（日）
場所：
「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム内
営業時間：
平日10:00～20:00（最終入場18:00）、土日祝10:00～22:00（最終入場 20:00）
料金：
「ゴジラ迎撃作戦」のゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスをご購入し、入場ください
特典：
入場チケットの事前予約購入者を対象に、「モスラ特別展」限定デザインの限定ポストカードをプレゼント
URL：
https://nijigennomori.com/godzilla_awaji/?utm_campaign=pr
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334666&id=bodyimage1】
▲（1）記念缶バッジ（ランダム全種7種） ／各495円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334666&id=bodyimage2】
▲（2）記念トラベルステッカー／660円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334666&id=bodyimage3】
▲（3）記念巾着袋／1,210円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334666&id=bodyimage4】
▲（4）記念フェイスタオル／2,530円（税込）
■「“ゴジラ（1999）背びれ”付 ゴールドチケット」概要
申込期間：
2025年11月3日（月）13:00 ～ 2025年11月23日（日）23:59
内容：
・ニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」ゴールドチケット
・東宝映像美術製作「ゴジラ（1999）背びれ」
価格：
90,000円（税込）
申込：
https://shop.nijigennomori.com/?utm_campaign=pr
※限定50個のみニジゲンノモリECサイトにて発売いたします。申込期間にご予約いただいた方で限定50名様に販売いたします。（※応募多数の場合は抽選となります。）
