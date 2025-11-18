世界トップ10が市場の93%を掌握──セラミック静電チャック市場で進む高集約化と技術競争の最前線
セラミック静電チャック（ESC）は、真空環境やプラズマ環境に適した超クリーンなウェハー固定装置であり、静電吸着の原理を利用して、超薄型ウェハーを均一かつ安定に保持する。主にPVD、PECVD、エッチング、EUVL、イオン注入などの半導体製造装置に広く使用されている。
基本構造は、導電性ベース（通常は金属や半導体材料）と、その上に絶縁層（主にセラミックやポリマー材料）で構成される。絶縁層の内部には電極が配置され、電源から電圧を印加することで静電場が生成され、ワークピース（被加工物）を吸着する。この仕組みにより、均一な吸着力が得られ、微細で脆弱な基板でも損傷や変形のリスクを最小限に抑えることができる。
機械的クランプと比べて、非接触吸着により表面へのダメージやコンタミのリスクが低減され、繰り返し精度や位置決め精度にも優れる。さらに、半導体、セラミック、ガラス、金属など多様な材料に対応できるため、高精度な基板処理が求められる分野で重要な役割を果たしている。
産業の特性と技術進化の方向性
セラミック静電チャックは、半導体製造工程における高精度な基板固定技術として不可欠な存在である。特に、EUVLやドライエッチングなど微細加工が進む中で、ウェハーの薄型化と大型化に対応するため、より均一な吸着力と熱伝導性が求められている。これに応じて、材料面では高絶縁性かつ高熱伝導性を併せ持つセラミックの採用が増え、チャック構造の複層化や高電圧対応設計など、機能の高度化が進行している。
市場動向と成長ポテンシャル
グローバルな半導体需要の拡大を背景に、前工程装置の高性能化が進んでおり、それに伴ってESCの市場も着実に拡大している。従来の300mmウェハー対応に加え、450mm対応製品の研究も一部で進行しており、次世代製造環境に向けた準備が整いつつある。特にEUVリソグラフィや先端ロジック、先端メモリといった分野では、高精度かつ低粒子特性を持つESCの需要が集中しており、ニッチでありながら戦略的重要性の高い市場となっている。
市場成長を支える主な要因
ESC市場の拡大を後押しする要因として、装置の真空化とプロセスの複雑化が挙げられる。従来の機械的チャックでは実現が難しい非接触吸着や、ウェハー表面のダメージ抑制がESCによって可能となり、装置全体の歩留まり向上にも寄与している。また、ESCは温度制御機能との統合が進んでおり、プロセス中の熱応答性を改善する機能一体型製品が増えている点も、顧客ニーズとの高い整合性を示している。
LP Information調査チームの最新レポートである「2025～2031年グローバルセラミック静電チャック市場レポート」（https://www.lpinformation.jp/reports/55590/ceramic-electro-static-chuck）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.4%で、2031年までにグローバルセラミック静電チャック市場規模は17.16億米ドルに達すると予測されている。
図. セラミック静電チャック世界総市場規模
図. 世界のセラミック静電チャック市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、セラミック静電チャックの世界的な主要製造業者には、SHINKO、NGK Insulators、TOTO、NTK CERATEC、Sumitomo Osaka Cement、Entegris、Kyocera、LK ENGINEERING、Technetics Group、MiCoなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約93.0%の市場シェアを持っていた。
