¡Ú21LIVE¡ÛÂçºå¡¦ÆñÇÈ±Ø¤Ë17Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¡ª11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Ý¥¹¥¿ー·Ç½Ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©ËÌÃ«Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æÆ£ »°ÃÎ»Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë¡ÛURL: https://21.live ¤Ç¤Ï¡¢11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÆñÇÈ±Ø¤Ë21LIVE¹¹ð¥Ý¥¹¥¿ー¤ò·Ç½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334178&id=bodyimage1¡Û
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡¿¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://21.live/
21LIVE¡á¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤¬¡¢¥³¥³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¸ÅÂå¿ôÈë½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö21¡×¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡£¡ÖLIVE¡×¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÇÛ¿®¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤¬21LIVE¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÂçºå¡¦ÆñÇÈ±Ø¤Ë21LIVE¥Ý¥¹¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¿
¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë17Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ðー¤¬¡¢³¹¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ò½Ð·Þ¤¨¤Þ¤¹
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢ÆñÇÈ±Ø¹½Æâ¤Ë¤Æ21LIVE¤Î¹¹ð¥Ý¥¹¥¿ー¤Î·Ç½Ð¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢9·î³«ºÅ¤Î¡Ø±Ø¹¹ð¤ËºÜ¤í¤¦¡ª～ÆñÇÈ±ØÊÔ～¡Ù¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿17Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¤¿¤¯¤ä¤ó¡×¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢´ØÀ¾¤ÎÃæ¿´¡¦ÆñÇÈ¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Âçºå¡¦ÆñÇÈ±Ø¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥°¥ë¥á¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¡£
±Ø¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢21LIVE¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Ðー¤¿¤Á¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡À·ÇºÜ¥é¥¤¥Ðー¡¿
¤¿¤¯¤ä¤ó¡¢¤Á¤£¤½¤ë¡¢É±ºéÈþº»¡¢¤¬¤ª¤Á¤ã¤ó¡¢¥¨¥Ì¥¥ó¥°¡¢¤Ú¤óchan¡¢¥Ý¥Ý¡¢¤µ¤ä¤Ô¡¢KANKUN¡¢¤¤Ê¤³¡¢¥¢¥¡¢¤Ò～¤Í¤§¡¢¤Ñ¤·¤ã¤ó¡£¡¢¤³¤Þ¡¢miyu¤Á¤ã¤àchan¡¢¥Ñ¥»¥ê¡¢¥é¥¤¥¹¥Üー¥ëµÜËÜ
¡Ê¢¨HN¤Îµ¹æ¡¢³¨Ê¸»ú¤Ï¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334178&id=bodyimage2¡Û
¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ðー¤ÎÇÛ¿®¤Ï¡¢21LIVE¤Î¥¢¥×¥ê¡¦¥µ¥¤¥È¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»¨ÃÌ¡¦¥«¥é¥ª¥±¡¦²È°û¤ß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÛ¿®¤Çµ¤·Ú¤Ë¥ê¥¹¥Êー¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤á¤ëÇÛ¿®¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ðー¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò21LIVE¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¨¬¨¬¨¬¨¬¡À ·Ç½Ð´ü´Ö ¡¿¨¬¨¬¨¬¨¬
11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î24Æü¡Ê·î¡Ë
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢§21LIVE ¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://app.adjust.com/g8txqjr
¢§21LIVE WebÈÇ¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
https://21.live/?b=pre1
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334178&id=bodyimage3¡Û
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î ¡§ 21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://21.live/?b=pre1
¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://app.adjust.com/g8txqjr
¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡ ¡§ info@21.live ¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë
Instagram¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook¡¡¡¡¡§ https://www.facebook.com/21LIVE.info
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://x.com/21live_info
YouTube¡¡¡¡ ¡§ https://www.youtube.com/@21live61
¡Ú±¿±Ä¸µ¡Û
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
U¡¡R¡¡L ¡§https://m-tt.jp/
¡Ú·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
21LIVE¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
U¡¡R¡¡L ¡§https://fenterprise.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
