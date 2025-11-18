【ルイ・ヴィトン】ジェレミー・ストロングが、第16回ガバナーズ賞授賞式にて着用したカスタムメイドウエアのサヴォアフェール

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ジェレミー・ストロングが、ロサンゼルスで開催された第16回ガバナーズ賞授賞式にルイ・ヴィトンのカスタムメイドウエアを着用し登場しました。

ジェレミー・ストロングは、新作のコーヒービーンカラーのインディゴデニムで仕立てられたシングルブレストジャケットに、同カラーのパンツ、ブラウンのシャンブレーシャツ、ブラウンのシャンブレー蝶ネクタイとブラウンレザーの「LV バターソフト スニーカー」を合わせました。

LV バターソフト スニーカー 192,500円

ジェレミー・ストロングが着用したカスタムメイドウエアには、2026春夏メンズ・コレクションのショーのために独自開発された、コーヒービーンカラーの認証デニムを使用しています。ヴィンテージ感を出すために特別なウォッシュ加工が施され、コーヒービーンの陰影を表現するためのハンドペイント工程を取り入れています。このウエアのウォッシュ加工には約24時間、仕立て工程には約25時間もの時間を要しました。

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。