皆 様 へ

北アルプスに深いゆかりのある串田孫一の随想を、若き日の山男である長男・和美と、

山好き・読書好きの小林聡美が朗読します。〝わからない言葉、知らない言葉が出てきても、歩みを決して止めてはいけない〟（1956年に孫一が編集した「宮沢賢治名作集」のあとがきより）

それが宮沢賢治を読むために大事なことだという孫一は、賢治の弟・清六とも交流がありました。

音楽はアコーディオンと波紋音のヂュオ。宮沢賢治が作った歌曲も演奏し、ことばに寄り添います。

2025.11/22(sat) -11/23(sun) 信毎メディアガーデン ホール（1F）

串田企画第26弾！信毎メディアガーデン×串田和美朗読と音楽 串田孫一と宮沢賢治

https://www.shinmai-mediagarden.jp/event/6775.html

前まつもと市民芸術館 芸術監督 串田和美さんは、松本広域に、何かを残そうとしています。

わたくしたち、串田企画応援団は、本格演劇である「串田和美の演劇文化普及」を通じて、

松本広域の活性化、『松本広域芸術・文化連携都市圏』を目指しています。

松本の芸術文化を子ども達へ、未来へ、〝串田企画応援団〟

２０２５年１１月吉日 串田企画応援団 団長 鳥居 総一郎

（松本商工会議所議員 上高地ホテル白樺荘グループ顧問）

〒390-0815 松本市深志３丁目１０-5 ル・ブランビル

電話090-3142-8729 FAX 0263-32-1263 e-mail torii_so2@shirakabaso.com