株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉）は、スタートアップベンチャー企業の株式会社5C（本社所在地：熊本県阿蘇郡西原村、代表取締役：三浦雄一郎）が手掛けるスマートデバイスブランド「&Less（アンドレス）」からTikTokショップの運営委託を受け、TikTokアカウント「@andlessshop」において、2025年10月10日より毎日のライブ配信や企画などの運営を支援しています。開始から数日で累計視聴数1万人を突破し、“買う”より“知る”から始まる購買体験の創出をサポートしています。

TikTokを活用したライブ配信では、商品の特徴や使い心地をリアルに伝えながら視聴者とコミュニケーションを重ね、ファン層を広げています。2025年10月10日から毎日ライブ配信を行っており、開始から数日で累計視聴数1万人を突破しました。コメントでの質問や感想も増加、ライブを通じて商品の理解と共感を高める取り組みが評価されています。視聴者の行動データや反応を分析しながら、購買意欲を高めるライブ設計を支援しています。

今後の展望

ライブ配信は“売る場”ではなく、“伝える場”であり、日常に寄り添いながらファンとつながる取り組みは、これからのECにおいて非常に重要だと感じており、今後も新しい購買体験づくりを共に進めていきたいと考えています。今後もTikTokライブを通じて商品の魅力をリアルに発信し、季節商品やコラボ配信など、より多彩なコンテンツ展開やTikTok Shopの運営を計画しています。

▼TikTokアカウント情報日本初ガジェットブランド｢&Less（アンドレス）｣TikTok：https://www.tiktok.com/@andlessshop

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form