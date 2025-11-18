全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、日本全国を「ざっくり」とスポットを絞り、その地で食べたい絶品グルメを紹介していく番組「ざっくり旅グルメ」を日曜夕方6時から放送しております。 11月23日（日）は「茨城県の真ん中らへん」を、30日（日）は「千葉県の東側らへん」をお届けします。

1．「ざっくり旅グルメ」番組概要

日本全国津々浦々、土地に根差した食材や、郷土料理にB級グルメ。「ざっくり」とスポットを絞り、その地で食べたい絶品グルメを紹介していく番組です。■出演者：リアクションする人：田中美久、くぉっかさん（CV.コカドケンタロウ）■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/zakkuri-tabi/

2．放送内容

11月23日（日）#11「茨城県の真ん中らへん」

今回も田中美久さんの冬の寒さを感じさせないリアクションでお届け！オープニングは、茨城名物「レンコンまん」を実食。ローズポークたっぷりの肉まんが冷えた身体にじんわり染みます。続いては「那珂湊焼きそば」が登場。おかみさんおススメの食べ方にご注目！さらに、地元で愛される「スタミナラーメン」をボリューム満点でご紹介します。受験生に人気の「笠間いなり寿司」も登場。縁起の良さの理由とは…？締めくくりは、茨城産の栗を使ったスイーツ。ほくほくで美味しい栗を使った絶品モンブランに田中さんも思わず…?!

11月30日（日）#12「千葉県の東側らへん」

今回は田中美久さんの好きなおでんの具トークでスタート！最初の一品は、梨王国・千葉県の「梨ゼリー」。みずみずしさにくぉっかさんも感動！続いては、海の幸「タコ飯」。蛸とタケノコのハーモニーが絶妙の一品です。さらに、千葉県三大ラーメンの一つ「勝浦タンタンメン」。真っ赤なスープが食欲を刺激します！そして、デザートは「おいもの生フレンチクルーラー」＆「完熟バナナケーキ」。今回も盛りだくさんでお届け！お楽しみに！！

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。