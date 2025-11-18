パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPUと最大300Hz対応液晶モニタを搭載した16型ゲーミングノートPCを 2025年11月14日（金）から販売しております。

■ GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU & 最大300Hz対応液晶モニタ搭載ゲーミングノートPCについて

ゲームを最大限楽しみたい方に向けて設計された、最大300Hzの高リフレッシュレートとNVIDIA G-SYNC® に対応した液晶モニタを採用したパフォーマンスモデルです。NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用したGeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPUと、モバイル向け「HXシリーズ」インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255HXを搭載し、高負荷な処理や最新ゲームタイトルにおいても優れたパフォーマンスを発揮します。最大300Hz対応の液晶モニタはNVIDIA G-SYNC® に対応しており、FPSや格闘ゲームなど反応速度が求められるジャンルで動きの滑らかさと視認性を大幅に向上。 NVIDIA G-SYNC® はGPUとモニタのフレーム同期を行うことで、画面のカクつきやティアリング（映像のズレ）を防止します。これにより、プレイヤーはストレスなく集中してプレイでき、競技性の高いゲーム環境が整います。特にeスポーツや高フレームレートを活かすタイトルにおいては、最大300Hzの高リフレッシュレートとNVIDIA G-SYNC® の組み合わせにより、ゲームプレイの快適さと精度が飛躍的に向上します。

■ NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 搭載

NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU は、AI 性能を強化した NVIDIA Blackwell アーキテクチャを採用し、AI を活用したフルレイトレーシングやニューラルレンダリング、高速なグラフィックス処理により、卓越したパフォーマンスを実現します。さらに、DLSS 4によるマルチフレーム生成によって高画質かつ高フレームレートの両立し、滑らかでリアルな映像体験を提供します。また、VRAMには高速なGDDR7メモリ12GBを搭載しているため、大容量データや高解像度テクスチャの迅速な処理が可能となり、計算負荷の大きなタスクにも余裕を持って対応できます。

■ インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255HX 搭載

本製品は、インテル® Core™ Ultra モバイル・プロセッサー（シリーズ 2）の中から、特にゲーミングノート向けに最適化された『HXシリーズ』を採用しております。インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255HXは、最新のArrow Lakeアーキテクチャを搭載し、Performance-core（P-core）とEfficient-core（E-core）の2種類のコアを組み合わせた全20コア構成で、最大5.2 GHzの高速動作を実現しています。このプロセッサーは、高負荷なマルチタスク環境下でも優れた処理能力を発揮し、ゲーミングやコンテンツ制作などパフォーマンスが要求されるシーンにおいて、安定した動作と快適な操作性を提供します。

■ NVIDIA G-SYNC® 対応リフレッシュレート最大300Hzの液晶モニタを採用

NVIDIA G-SYNC® ディスプレイに対応した最大300Hz駆動 16型 WQXGA（2560x1600）液晶モニタは、NVIDIA Advanced Optimus技術のDynamic Display Switch（DDS）機能によりGeForce RTX™ が直接制御します。CPU内蔵グラフィックスを経由しないためゲームプレイ時のレイテンシーが減少しゲーミングパフォーマンスが向上したり、NVIDIA G-SYNC® による可変リフレッシュレートが有効になるなど、ユーザーのゲーミング体験が向上します。また、フルHDよりも解像度が高いWQXGAに対応し、ゲームではより高精細な臨場感ある描画を、クリエイター向け編集ソフトウェアではより広範囲な編集画面を得ることができます。※通常使用時（MS Hybridモード時）は240Hzで駆動します。※ゲーム時などのNVIDIAグラフィックス動作時には300Hzに自動で切り替わります。

■ LEDイルミネーションが彩るキーボードとリアデザイン

専用ユーティリティソフトから発光色や発光パターンが変更可能なマルチカラーLEDのキーボードを搭載しています。白熱するゲーミング使用時には手元を華麗に演出したり、暗所での作業時にはキートップを確認しやすくなるなど、実用的な機能となっています。また、テンキーはゲームのショートカット操作の利便性のみならず、日常のタイピングを快適にし、作業効率を高めます。さらに、本体のリアに15色の切り替え可能なLEDライトバーを採用。シーンに応じた発光が集中力を高め、ゲームやクリエイティブな作業のモチベーションを向上させます。

■ Windows Helloカメラとカメラシャッターを搭載

液晶上部にはテンポラルノイズリダクション（TNR）対応のDualセンサー500万画素フルHD Windows Helloカメラを装備。デジタルノイズ除去の1種であるテンポラルノイズリダクションにより効果的にノイズ除去が出来ます。Windows Hello顔認証対応のカメラにより、パスワード不要でログインが可能となり、PCの起動からスムーズに使用できます。またプライバシーシャッターも搭載しており、使用していないときはカメラを保護しつつプライバシーを守ることで情報漏洩に対しても効果を発揮します。

■ 低遅延で安定性の高いネットワーク

本製品に搭載される無線LAN、インテル® Wi-Fi 7（IEEE802.11 be）は、低遅延・高速通信を実現し、ゲーミングやライブ配信といったリアルタイムなネットワーク利用に最適な環境を提供します。 最大5.8Gbpsの通信速度と高い接続安定性により、さまざまなシーンで優れたパフォーマンスを発揮します。※ネットワークの状況やデバイスの性能により、通信速度は変動します。

■ モデルのご紹介

下記は、GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU & 最大300Hz対応液晶モニタ搭載ノートパソコンの例になります。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-16WR172-U7-UKSX販売価格：349,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1188325&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251118_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255HX / インテル® HM870 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU / 16型(非光沢カラー液晶) / WQXGA(2560×1600ドット)

