Sフューエルセル、AI向け電力需要の高まりがグリッドフリー・オンサイトPEM（高分子電解質膜）の拡大を促進

韓国ソンナム--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Sフューエルセル（KOSDAQ：288620）は、世界的なAIデータセンター需要の急拡大および電力インフラ制約の深刻化を背景に、グリッドフリー・オンサイト（GFOS）モジュラー型燃料電池プラットフォームの導入を一層加速すると発表いたしました。GFOSは、既存の送電網の過負荷リスクを回避し、独立した電源供給を実現する次世代オンサイト電力ソリューションとして位置付けられています。

GFOSアーキテクチャは、PEM（高分子電解質膜）燃料電池モジュールを直列・並列に柔軟に構成できるタワー型拡張方式を採用し、AI向け高密度コンピューティングに必要とされるメガワット級出力に対応可能です。

また、本システムは以下のデュアル燃料設計を採用しています。

・短期導入：天然ガス運用

・長期脱炭素化：水素燃料への移行

これにより、迅速な導入と将来の水素社会へのシームレスな拡張性を両立しています。

さらに、変動負荷が大きいAIワークロードに対し迅速に応答し、従来電力網の信頼性面における構造的課題を補完します。

AIインフラの要件である Tier 3+（稼働率 99.982%） を満たす設計により、規制上の制約や電力網増強に伴う投資を必要とせず、事業者の電力自立を実現します。

AIインフラの成長が公益事業の拡張ペースを上回る地域では、初期段階において急増する需要を補うため天然ガスを活用します。

その後、クリーン水素が商業的に普及するタイミングに合わせ、GFOSは最小限のエンジニアリング変更で水素燃料に移行可能であり、韓国、日本、米国、欧州など各国の水素経済ロードマップと整合します。

Sフューエルセルは、燃料電池普及を阻んできたコスト障壁を克服するため、国内量産体制の強化とともに、海外製造拠点の活用についても検討を進めています。

また、AIインフラに求められる 低炭素性・拡張性・レジリエンス に適合したグローバルサプライチェーンの構築を推進しています。

同社は、地政学リスクの高まりとコンピューティング需要の急増により、企業がエネルギー独立性およびカーボンニュートラルを最優先事項とする中、GFOSがAIデータセンター向け分散型発電の基盤となると見込んでいます。

GFOSにより、Sフューエルセルは“AI時代に適合した主権型モジュール式水素発電システム”のリーディングサプライヤーとしての地位を確固たるものにします。

Sフューエルセルは、韓国を拠点とする燃料電池製造およびエネルギー技術企業であり、高効率PEMFCシステムを中心に、住宅・商業・産業向けのクリーンで信頼性の高い分散型電源ソリューションを提供しています。同社は脱炭素化と次世代水素技術の開発に重点を置き、AIデータセンター、マイクログリッド、グローバルクリーンエネルギー市場に最適化された先進的なオンサイト電力システムの提供に取り組んでいます。

