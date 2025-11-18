茅原実里「No tears here」ライブのキービジュアル解禁　1月14日のLIQUIDROOM公演を皮切りに全3公演開催

つないで合同会社

アーティスト・茅原実里が、「Minori Chihara LIVE - No tears here」のキービジュアルを公開した。

本ライブは、2026年1月14日の東京・LIQUIDROOMを皮切りに、3月1日に東京・江戸川区総合文化センター 大ホール、5月2日に千葉・市川市文化会館 大ホールにて、全3公演が開催される予定だ。初日のLIQUIDROOM公演は、茅原にとって久々のライブハウスでのステージとなる。

茅原実里「Minori Chihara LIVE - No tears here」キービジュアル

今回のライブに対し、茅原は「きれいにはいかない」「きれいじゃなくてもいい」というキーワードを掲げ、ノーメイクでキービジュアルの撮影に臨んだ。使用された写真についても、あえて修正を施していない。SNS社会への、そして自身への静かなアンチテーゼだ。

バンドメンバーには、山本陽介（ギター）、二家本亮介（ベース）、青山英樹（ドラム）、柴崎洋輔（キーボード）、shuse（ベース）が名を連ね、ジャンルをまたいで活躍するトップミュージシャンたちが茅原を支える。

なお、「No tears here」は、2026年に放送予定のTVアニメ『魔法少女育成計画 restart』のオープニング主題歌と同タイトルとなっている。

公演の詳細およびチケット情報は、茅原実里公式サイトにて随時更新中。

Minori Chihara LIVE - No tears here

2026年1月14日（水）19:00開演

東京・LIQUIDROOM

出演者：Vocals 茅原実里／Guitar 山本陽介／Bass 二家本亮介／Drums 青山英樹（Rockon Social Club）／Keyboards 柴崎洋輔（PENGUIN RESEARCH）

2026年3月1日（日）18:00開演

東京・江戸川区総合文化センター 大ホール

出演者：Vocals 茅原実里／Guitar 山本陽介／Bass shuse／Drums 青山英樹（Rockon Social Club）／Keyboards 柴崎洋輔（PENGUIN RESEARCH）

2026年5月2日（土）18:00開演

千葉・市川市文化会館 大ホール

出演者：Vocals 茅原実里／Guitar 山本陽介／Bass shuse／Drums 青山英樹（Rockon Social Club）／Keyboards 柴崎洋輔（PENGUIN RESEARCH）

公式サイト

https://minorichihara.com/pages/no-tears-here

茅原実里（ちはらみのり）

1980年11月18日生まれ、栃木県出身。声優、アーティストとして活動。『涼宮ハルヒの憂鬱』長門有希役、『みなみけ』南千秋役、『僕のヒーローアカデミア』現見ケミィ役など、多数のアニメ作品に出演。また、数々のアニメ主題歌を担当。『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』シリーズの主題歌「みちしるべ」「エイミー」など、自ら作詞も手がける。2025年8月2日、シングル「この星は」をリリース。2026年放送のTVアニメ『魔法少女育成計画 restart』では、オープニング主題歌を担当する。

公式サイト

https://minorichihara.com

X

https://twitter.com/minori_contact

Instagram

https://www.instagram.com/minori_chihara/

YouTube

https://www.youtube.com/@minori_chihara

TikTok

https://www.tiktok.com/@minori_chihara

LINE

https://page.line.me/minori_parade