2031年に市場規模1.28億ドルへ──CAGR6.8%で拡大するソフトカプセル製造設備市場と「自動化・柔軟性」が生む新競争軸

2031年に市場規模1.28億ドルへ──CAGR6.8%で拡大するソフトカプセル製造設備市場と「自動化・柔軟性」が生む新競争軸