2031年に市場規模1.28億ドルへ──CAGR6.8%で拡大するソフトカプセル製造設備市場と「自動化・柔軟性」が生む新競争軸
なぜ今、ソフトカプセル製造設備に注目すべきなのか？
ソフトカプセル製造設備は、医薬品や健康食品、さらには化粧品分野における製剤技術の中核を担う存在である。特に、飲みやすさや吸収性の高さから需要が拡大するソフトカプセル製品においては、設備の精度や効率性がそのまま製品力に直結する。業界においては、従来の大量生産型の設備から、柔軟な切り替えや多品種少量生産に対応できるスマート設備への転換が急速に進んでいる。また、衛生基準や品質保証の要求が年々高まる中で、自動洗浄機能や製造ログの自動記録など、先進的な機能を搭載する設備が主流となりつつある。
高まる個別化ニーズ、進化する技術対応
市場では、消費者ニーズの多様化が進むにつれ、製品の個別化や高付加価値化が求められている。これに応じて、ソフトカプセルの剤型や内容物の自由度を広げる設備技術への関心が高まっている。たとえば、熱に弱い成分への対応や、内容物の粘性に応じた成型制御、二層構造・複数充填対応など、製剤開発の多様化に応える柔軟性が鍵となる。また、設備の制御系にはAIやIoTを活用したデジタル制御が導入され、熟練技術者のノウハウを機械に移行させる動きも顕著である。今後は、製造装置そのものが、製品設計や開発戦略と不可分の戦略資産となっていくことが予想される。
世界市場で広がるプレゼンスと競争力
ソフトカプセル製造設備はグローバル市場での需要が旺盛であり、特にアジア諸国を中心とする健康意識の高まりと製剤技術の近代化がその背景にある。その一方で、各国の規制や認証制度が複雑化しており、設備メーカーには地域特有の基準への適合力が問われている。また、世界的な製薬業界の再編に伴い、設備のモジュール化・拡張性へのニーズも増加傾向にある。こうした変化の中で競争力を維持するには、単なる装置販売にとどまらず、バリューチェーン全体を見渡したソリューション提案型のビジネスモデルへの転換が求められている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ソフトカプセル製造設備市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/200137/softgel-manufacturing-equipment）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.8%で、2031年までにグローバルソフトカプセル製造設備市場規模は1.28億米ドルに達すると予測されている。
図. ソフトカプセル製造設備世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334660&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334660&id=bodyimage2】
図. 世界のソフトカプセル製造設備市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ソフトカプセル製造設備の世界的な主要製造業者には、Changsung Softgel System、Technophar、Long March Tianmin、SKY Softgel、Pharmagel、Bochang、Sankyo、Arbes Tools、GIC Engineering、Kamataなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。
成長加速の鍵は「柔軟性」と「自動化」
今後のソフトカプセル製造設備市場において、最も重要なキーワードは「柔軟性」と「自動化」である。カスタマイズ可能な設備設計や、AIによる生産最適化、ロボティクスによる無人化ラインなどが実現すれば、製造現場の生産性は飛躍的に向上する。また、設備の導入から運用・保守に至るまでを一貫して支援する体制を構築することで、顧客の信頼と継続利用を獲得できる。さらに、エネルギー効率やスペース効率を追求した設計が、今後の設備選定における差別化要因となる。進化する市場環境に対応するためには、技術革新への投資と、顧客ニーズの深掘りが重要となる。
