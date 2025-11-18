音声タイマー「TD-435」

健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区、代表取締役社長・谷田千里）は、操作方法や設定時間、終了時間を音声で知らせる音声タイマー「TD-435」を12月10日に発売します。音声機能に加え、触って識別できる操作ボタンなどを備えており、視覚に頼らず使用できることが特徴。視覚障害のある人をはじめ、加齢により電子音が聞き取りづらくなった人や電子音が苦手な人など、従来のタイマーに使いづらさを感じていた人でもストレスが少なく使えるようにしました。価格はオープン。タニタオンラインショップ（https://shop.tanita.co.jp/）ほか、ECサイトを中心に販売します。

タイマーは料理をおいしく仕上げたり、仕事や勉強の作業を効率化したりするツールとして、日常生活のさまざまなシーンで役立てられています。タニタでは1978年からタイマーを販売しており、これまでに視覚障害のある人や加齢性難聴により高い音が聞こえづらい人、電子音が苦手な人などからさまざまな要望が寄せられていました。こうした生活者の声に応え、従来のタイマーの目視を前提とした仕様を一から見直し、本商品を企画しました。

■操作方法を音声で案内、設定時間や終了時間を音声でお知らせ

「TD-435」は電源が入るとボタンの配置やタイマーの設定方法などを説明する音声ガイドが自動で流れ、第三者によるサポートがなくてもスムーズに使用を開始することができます。タイマー使用中に「スタート／ストップ」以外のボタンを押すと残り時間を読み上げるため、時間の経過を意識しながら作業に取り組むことができます。また、設定した時間の前に任意で設定した時間を知らせる予告アラーム機能も搭載しています。終了を知らせるアラームは、2種類の音声によるメッセージと3種類のメロディーから選べます。本体にはイヤホンジャックを備えており、音を出せない環境でも使用できるようにしました。

■手で触って識別しやすいボタン形状と配置

使用頻度が高い「スタート/ストップ」ボタンは全てのボタンの中で一番大きくし、すぐに押せるよう中央に配置しました。「分」「秒」のボタンは他のボタンとは異なりくぼみのある形状にするなど、手で触るだけで各ボタンを識別しやすくしています。また、ボタンは黒地に白文字の配色とすることで、文字が読みやすくなるよう工夫をしています。さらに、表示部は反転液晶とバックライトを採用することで視認性を高めたほか、LEDライトの点滅により終了時間を知らせる機能も備えています。

手で触るだけで識別しやすい形状のボタンを配置

LEDライトが左右交互に点滅し、終了時間を知らせる

■視覚に障害がある人の声を反映して開発

開発にあたっては、グループ会社が運営する視覚障害の有無に関わらず読みやすいニュースメディア「thousandsmiles（サウザンスマイルズ）」の読者や協力者など視覚に障害がある当事者にヒアリングやサンプルを使用したモニターを依頼。ボタンの配置や形状が異なる複数のサンプルを使ってもらい、その声を反映して改善していきました。例えば、「電池のふたをなくしてしまう」という声から、本体裏面にある電池ぶたを本体と一体の設計とし、電池交換を容易にしています。視覚障害当事者の声を取り入れながら、使いやすさとデザインに細部までこだわりました。

タニタでは、1970年代に点字を使用したクッキングスケールを発売して以降、音声で知らせる体重計や体組成計など視覚障害のある人に向けた商品を企画・販売してきました。今年2月には視覚障害のある人向けに凸点シールの無償配布を始めています。本商品の発売により、これからも企業スローガン「Healthy Habits for Happiness」のもと、全てのお客様の健康と幸せにつながる新商品の開発やサービスの提供に取り組んでいく考えです。

■商品・仕様

商品名：音声タイマー「TD-435」

機能：タイマー（カウントダウン）、予告アラーム、音声ガイド、LEDライト点滅、バイブレーション、音量切替（大・小・消音）、操作ロック、イヤホンジャック

寸法・質量：幅約80mm×高さ約110mm×奥行約27mm、約170g（電池含む）

■音声タイマー「TD-435」商品ページ

https://www.tanita.co.jp/product/timer/24201/