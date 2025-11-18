『Pokemon Sleep』と『サウナイキタイ』そして「湯乃泉 草加健康センター」との共同施策が実現！　“ととのい”と“すいみん”を追求するコラボサウナ『草加睡眠健康センター』が開催決定！

株式会社ポケモン

株式会社ポケモン（東京都港区、代表取締役社長:石原恒和）が展開する、睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』は2025年7月20日をもってリリースから2周年を迎えました。『Pokemon Sleep』は、日本最大のサウナ検索アプリ・Webサイト『サウナイキタイ』（運営：株式会社サウナイキタイ）とともに、サウナでの“温活”と“睡眠”の関係を探る実証実験プロジェクト「サとス」を実施いたしました。この度、プロジェクトの一環として、『Pokemon Sleep』と、日本最大のサウナポータルサイト『サウナイキタイ』のタッグによる温浴施設コラボイベント『草加睡眠健康センター』を、11月26日（水）～12月17日（水） の期間で開催します。

■サウナでの温浴は、良い睡眠に効果がある？！

サウナでの"温活"と"睡眠"の関係を探る実証実験プロジェクト「サとス」では、8月19日（火）～9月18日（木）の期間にて、『Pokemon Sleep』とサウナユーザーの皆さまにご協力いただき、アンケートの実施、『サウナイキタイ』への「サ活（サウナ活動）」の投稿、『Pokemon Sleep』の睡眠計測データの収集を通じて、サウナと睡眠の関係性を調査しました。調査結果は“いい風呂の日”である11月26日（水）に発表いたします。

そして、埼玉県の人気サウナ施設「湯乃泉 草加健康センター」が『草加“睡眠”健康センター』となって、皆さんの快適な睡眠をサポート！開催期間は「サとス」調査結果発表日、および“いい風呂の日”こと2025年11月26日（水）～12月17日（水）の期間にて実施いたします。

■『草加睡眠健康センター』開催概要

開催期間： 2025年11月26日（水）～12月17日（水）

場所：「湯乃泉 草加健康センター」（〒340-0046 埼玉県草加市北谷2丁目23-23）

■館内一色ポケモン尽くし！？館内、浴室からサウナ室まで、ポケモンたちが大集合！

今回、サウナ愛好家に愛される「湯乃泉 草加健康センター」の館内と浴室およびサウナ室が、『Pokemon Sleep』一色に染まります！

期間中のサウナでは、『Pokemon Sleep』のフィールド「ワカクサ本島」と「シアンの砂浜」をイメージしたアロマを使用したオリジナルロウリュを実施いたします。（※対象のロウリュ詳細情報は特設サイトよりご確認ください。）

また、受付で『Pokemon Sleep』のアプリ画面を提示すると、「サとス」オリジナルステッカーを配布いたします。さらに、『サウナイキタイ』のアプリ画面を提示すると『サウナイキタイ』のステッカーも配布いたします。『草加睡眠健康センター』のさらなる続報をお待ちください。

「サとス」ステッカー ※画像はイメージです。サウナイキタイ ステッカー

特設サイトはこちら：https://www.pokemonsleep.net/satosu_souka/

【『Pokemon Sleep』について】

『Pokemon Sleep』は、朝起きるのが楽しみになる睡眠ゲームアプリです。

＜商品情報＞

タイトル：『Pokemon Sleep』

販売価格：基本プレイ無料 ※アプリ内課金あり

販売：株式会社ポケモン

開発：株式会社SELECT BUTTON

対応OS：iOS／Android

ジャンル：睡眠ゲーム

プレイ人数：1人

対応言語：日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語・中国語（繁体字）

※本アプリの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です。

＜アプリストア＞

https://app.adjust.com/1rys7f6f

＜公式サイト＞

https://www.pokemonsleep.net

＜権利表記＞

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

【株式会社ポケモンについて】

ポケモンのブランドマネジメントを目的として設立。現在では、原点となる「ゲーム」をはじめとして、「カードゲーム」「TVアニメや映画などの映像作品」「グッズ」「タイアッププロモーション」「イベント」「直営店舗であるポケモンセンター」などを展開し、それらすべてをプロデュースしております。

【サウナイキタイについて】

サウナ好きの4人がサウナで出会ってサウナで生まれた日本最大のサウナポータルサイト。全国のサウナ施設から好みの条件でサウナを探せるサウナデータベース、サウナ体験を記録することができるサ活など、サウナが楽しくなるサービスを作っています。

サウナ好き4人が立ち上げた、日本最大のサウナ検索サービス。全国14,000件以上の施設から、サウナ・水風呂の温度やロウリュ、外気浴、宿泊可否など100項目以上の条件で検索でき、地図や現在地からもサウナを探せます。累計880万件を超えるサ活（サウナの記録）投稿や、サウナの魅力を伝えるマガジンなど、サウナをもっと楽しむための機能をアプリ・Webで提供しています。

サウナイキタイ iOS/Androidアプリ

https://sauna-ikitai.com/app/link

サウナイキタイ Webサイト

https://sauna-ikitai.com/