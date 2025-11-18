SUBU × 北陸製菓「ビーバー」、北陸の冬を楽しく盛り上げる“まさかのコラボ”が誕生！11月22~24日、金沢・竪町「APPLICATION」にて″先行発売″＆“スブ飛ばし”特別開催決定！

株式会社イデアポート左：SUBU × ビーバー - FACE SANDALS / 右) SUBU × ビーバー - BOA SANDALS

冬のサンダルブランド〈SUBU（スブ）〉は、北陸のソウルフード「ビーバー」を展開する北陸製菓との“まさかのコラボレーション”を発表いたします。

本来交わることのない二つの世界が出会い、“北陸の冬をもっと楽しくする”という想いのもと特別な企画が実現しました。

本コラボレーションでは、SUBUの持つ独自の暖かさやユニークなデザイン性に、ビーバーならではのポップな世界観を融合。

遊び心にあふれ、地域カルチャーへの愛着を感じさせる、これまでにない冬の限定モデルが誕生します。

SUBUを履いたビーバーの特別なイラスト

コラボアイテムは、11月22日（土）～24日（月）に金沢・竪町のセレクトショップ「APPLICATION（アプリケーション）」にて同時開催のPOP UPにて先行発売が決定！

期間中にはSUBUの名物アクティビティとして人気の“スブ飛ばし”がビーバー仕様になって登場！子どもから大人まで楽しめるイベントとなっており、SUBUらしいユーモアとビーバーのローカル感が交差する特別な3日間となります。

地域に根付くブランドとのタッグを通じて、SUBUは“冬の楽しみ方”をより豊かにする提案を続けてまいります。

APPLICATION

〒920-0997 石川県金沢市竪町86番地1号 オーバル 1F

営業時間：11:00~20:00

https://detail-online-store.com/pages/store-information

コラボレーションモデル２型

SUBUのアイコニックなフォルムと快適性に、ビーバーのユーモアとローカルカルチャーを落とし込んだ特別仕様。北陸製菓「ビーバー」のキャラクターをモチーフにした愛らしいアートをアッパーに配置し、履くだけで気分が上がるデザインに仕上げています。

内側はSUBU特有の起毛ライニングと4層構造インソールを搭載し、まるでダウンのような暖かさと心地よさを実現。

“ローカル × 冬 × 遊び心”を詰め込んだ、ギフトにも自分用にもぴったりの限定モデルです。

左) SUBU × ビーバー - FACE SANDALS

ビーバーのフェイス刺繍をあしらった、愛らしく存在感のあるデザイン。

右) SUBU × ビーバー - BOA SANDALS

ビーバーを象徴する“赤”のボア素材を使用。

SUBUを履いたビーバーの刺繍がほどこされた、遊び心あふれる一足。

価格：7,700円(税込)

サイズ展開：0(22-23.5cm)・1(24-25.5cm)・2（26-27.5cm）・3（28-29.5cm）

“ビーバーxスブ飛ばし”

SUBUを靴飛ばしのように狙った穴へシュートする人気アクティビティがAPPLICATIONに登場！ルールはシンプルながら、老若男女で楽しめる奥深さがあり、イベントでは毎回大きな盛り上がりを見せます。

今回のAPPLICATIONでの開催では、ビーバーコラボを記念した特別仕様のスブ飛ばしを実施予定。参加者にはビーバーや豪華景品が当たるチャンスもあり、会場の高揚感をさらに盛り上げるコンテンツとなっています。

※ご購入者様が参加いただけるイベントとなっております。

「ビーバー」とは、

1918年創業の北陸製菓が製造する、北陸を代表するロングセラースナック。1970年に誕生して以来、サクサク軽やかな揚げあられに白えびや昆布などの旨みをきかせた味わいで、北陸の人々に長く愛され続けています。

その親しみやすいキャラクター“ビーバー”の存在と、地域に密着した企業姿勢により、県内外でのファンも多く、近年では全国的な人気を獲得。“ローカルでありながら、広く愛される”北陸を象徴するブランドです。

【SUBU】

誰も知らない冬のサンダル -UNEXPECTED WINTER SANDALS-

寒い時期、ふと出掛ける時に素足で履ける、いままでにない秋冬サンダル。

”リラックスしている時こそ豊かな時間を過ごせる”をアイデンティティに独自の素材を採用し、人々の心地よい生活を提案します。

■ SUBUに関するお問い合わせ先

株式会社イデアポート（SUBU PR担当）

E-mail：press_subu@ideaport.co.jp

公式サイト：https://www.subu2016.com

公式オンラインストア：https://subu2016-onlinestore.com

INSTAGRAM：＠subu_tokyo_japan(https://www.instagram.com/subu_tokyo_japan/)

X：@SUBU_tokyo(https://x.com/SUBU_tokyo)

■ ビーバーに関するお問い合わせ先

株式会社北陸製菓（PR担当）

TEL：076-243-1000

公式サイト：https://hokka.jp