東南アジアインテリア・フィットアウト家具市場は、デザイン主導の変革に向けて加速し、2033年までに138億米ドルに達すると予測される。プロジェクト需要が堅調であることが背景にある。

東南アジアインテリア・フィットアウト家具市場は、デザイン主導の変革に向けて加速し、2033年までに138億米ドルに達すると予測される。プロジェクト需要が堅調であることが背景にある。