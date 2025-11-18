HIV/エイズ啓発イベント「RED RIBBON LIVE NAGOYA 2025」11月24日（月・振休）アスナル金山にて開催！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知）では名古屋市との共催で、11月24日（月・振休）11:00より、名古屋市のアスナル金山「明日なる！広場」にて、イベント「RED RIBBON LIVE NAGOYA 2025」を開催します。

THE AGUL山口晃司上田桃夏レモンさんこと山本シュウ

厚生労働省、各種民間団体、そしてラジオパーソナリティ「レモンさんこと山本シュウ」のプロデュースによって行われてきたHIV/エイズ啓発イベント「RED RIBBON LIVE」。12月1日の「世界エイズデー」に向けて、HIV・エイズへの正しい理解を広げ、予防の大切さや検査の重要性、また感染者・患者に対する偏見の解消などを目的に実施されているこの活動は、関係者の情熱により北海道、関東、中国、近畿など、全国各地区で継続して実施されています。名古屋でも、2010年に「RED RIBBON LIVE NAGOYA」がスタートしてから今年で16年目。今年も、名古屋の交通・商業の中心地「アスナル金山」で啓発運動を広げていきます。イベントの観覧は無料です。

イベントでは、名古屋市の保健担当者やHIV陽性者の方のお話を聞きながら、HIV・エイズに対する理解を深めていきます。またライブゲストに、地元愛知県江南市出身のシンガーソングライター「上田桃夏」、昨年に続いての登場となる2人組ロックユニット「THE AGUL」、“世界最速”を名乗る愛知県出身の三味線奏者「山口晃司」の3組が登場。トークとライブで会場を盛り上げます。さらに、イベントの発起人でありラジオパーソナリティの「レモンさんこと山本シュウ」からのコメントもお送りします。イベントMCはFM AICHIパーソナリティの重田優平です。

- イベント概要

タイトル：RED RIBBON LIVE NAGOYA 2025

開催日時：2025年11月24日（月・振休） 11:00～12:30（予定）

会場：アスナル金山 明日なる！広場

主催：FM AICHI （株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）

共催：名古屋市

協賛：一般財団法人 公衆保健協会

後援：厚生労働省/公益財団法人エイズ予防財団/愛知県/ANGEL LIFE NAGOYA

MC：重田優平(FM AICHI パーソナリティ)

特別トークゲスト

・中川保健センター所長 細野晃弘

・千種保健センター医師 坪井陽平

・「勇者の部屋」代表 産業カウンセラー(HIV陽性者) 勝水健吾

ライブゲスト

・上田桃夏

・THE AGUL

・山口晃司

コメントゲスト：レモンさんこと山本シュウ



イベントホームページ：https://fma.co.jp/f/event/?id=rr2025-2

＊イベントに関する詳細、最新情報は上記サイトにてご確認下さい。