【世界的快挙】ナガオカ「MP-700」が「EISA AWARD 2025-2026」ベストカートリッジ賞を受賞

株式会社ナガオカトレーディングEISA AWARD 2025-2026を受賞したMP700

音響機器メーカーとして85年の歴史を誇る株式会社ナガオカ（本社：山形県東根市）は、当社のMPシリーズ最高級モデル「MP-700」が、世界的に権威ある「EISA AWARD 2025-2026」において「ベストカートリッジ 2025-2026（Best Cartridge 2025-2026）」を受賞したことをお知らせいたします。

本アワードの授賞式は2025年9月26日にイギリス・アスコットにて開催された「EISA Awards Gala」で執り行われ、当社代表取締役の長岡香江が出席し、トロフィーを授与されました。

授賞式の様子

■ EISA AWARDとは

EISA（Expert Imaging and Sound Association）は、欧州を中心に世界30か国以上の専門誌・メディアが加盟する国際的なアワード機関です。オーディオ、ビジュアル、モバイル機器などの分野において、革新性・性能・デザイン・コストパフォーマンスなど多角的な視点から製品を評価し、毎年優れた製品に賞を授与しています。

EISA AWARD 2025-2026受賞トロフィー

■ MP-700 受賞理由（EISA公式評価コメントより）

「カートリッジ製造のマエストロが生み出した『MP-700』は、1979年から続くナガオカの長寿MPシリーズにおける新しい最高級モデルであり、日本のメーカーであるナガオカの創立85周年と時を同じくして発表されました。この完成されたカートリッジは、ムービングパーマロイ（MP）技術を新たなレベルへと引き上げます。セットアップが容易で、特別なフォノプリアンプを必要としないため、ムービングマグネット（MM）からムービングコイル（MC）へのアップグレードを検討する際に、新たな選択肢を提供します。精密に設計された超ジュラルミン製ボディと無垢マイクロリッジダイヤモンド針により、壮大なダイナミクス、卓越したディテールの再現性、そして優れたトラッキング能力を実現します。ナガオカ『MP-700』は、あなたのレコードコレクションに新たな生命を吹き込む最高傑作です。」

(原文)

"Hailing from a maestro cartridge builder, the MP-700 is the new top-of-the-line model from Nagaoka’s longstanding MP series, which dates back to 1979, and coincides with the 85th anniversary of the Japanese manufacturer. This accomplished cartridge takes moving permalloy technology to a new level. Easy to set up and not requiring specialised phono pre-amplification, the MP-700 offers an alternate path when considering an upgrade from moving-magnet to moving-coil. Through its carefully engineered ultra-duralumin body and nude microridge diamond stylus, it delivers grand dynamics, excellent detail reproduction and superior tracking ability. The Nagaoka MP-700 is a tour de force that will breathe fresh life into your vinyl collection."

■ MP-700について

MP-700は、ナガオカが長年培ってきたムービングパーマロイ（MP）技術の粋を結集した、MPシリーズの最高級モデルです。

・ボディ素材：高剛性・高精度の超ジュラルミンを採用し、不要な共振を抑制

・スタイラス：無垢マイクロリッジダイヤモンド針により、繊細な音のニュアンスまで忠実に再現

・互換性：MM型と同様の扱いやすさを保ちつつ、MC型に匹敵する音質を実現

・対象ユーザー： アナログレコード愛好家からプロフェッショナルまで、幅広いユーザーに対応

MP-700は、音楽の本質に迫る“聴く歓び”を再発見させてくれる、まさにナガオカの技術と情熱の結晶です。

2025年5月の発売以来、レコード愛好家のみならず、音楽評論家や各種メディアからも高い評価をいただいております。

MP700

製品URL

https://www.nagaoka.co.jp/item/mp_mp-700.html

プレスリリースURL

https://www.nagaoka.co.jp/release/202511001782.html