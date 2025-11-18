「ラティエラアカデミコ北千住」の竣工について～屋上太陽光、ソーラー街灯設置学生専用賃貸住宅～

東京ガス株式会社

2025年11月18日

東京ガス不動産株式会社

東京ガス不動産株式会社（社長：佐藤 裕史、以下「東京ガス不動産」）は、このたび、「ラティエラアカデミコ北千住」（総戸数84戸）が竣工したことをお知らせします。これにより、東京ガス不動産が手掛ける賃貸住宅の累計は、36棟、2,298戸(＊1)となりました。

本物件は、多数の大学にアクセスが容易な北千住駅周辺に立地する、学生専用賃貸住宅です。

東京ガスグループで推進する「脱炭素」「最適化」「レジリエンス」に配慮した取り組みとして、屋上に設置する太陽光パネルで発電した電気を、平常時のみならず非常時も集会室の照明やコンセントの電源として利用します。平常時は電気使用量の削減に貢献し、非常時は余剰電力により充電しておいた蓄電池から供給することで安心・安全な暮らしに貢献します。

また、敷地内にコンセント付のソーラー街灯を設置しており、発電した電気を街灯に供給するほか、余剰電力は街灯に付属する蓄電池に充電し、非常時にはコンセント電源として活用する予定です。

東京ガス不動産は、東京ガスグループ中期経営計画「Compass Transformation23-25」 の達成に向け、引き続き保有地や新規取得用地の開発、ビジネスパートナーとの共同事業等を通じ、お客さまに提供する価値の向上と豊かな社会の実現に貢献していきます。

＜外観パース＞＜位置図＞

＜物件概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1347_1_2be2271bdcac1d514a999802a39abe89.jpg?v=202511180129 ]

＜ラティエラシリーズについて＞公式HP https://latierra.tokyogas-re.co.jp/

「ラティエラ」は、「未来のあなたのために、いま、自分らしい暮らしを。」をブランドコンセプト

とした東京ガス不動産が首都圏を中心に展開する都市型賃貸レジデンスです。

＜東京ガス不動産株式会社の概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1347_2_11d0c2757b490b0e7a4cf547ce8ef897.jpg?v=202511180129 ]

＊1 東京ガス不動産100％子会社の東京ガス不動産投資顧問株式会社（東京都千代田区、社長：大友 学）が運用する東京ガス不動産プライベートリート投資法人に売却済みの物件を含む。

以上