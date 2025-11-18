近畿大学（学長 松村到）とりそなグループの関西みらい銀行（社長 西山和宏）は、締結している産学連携基本協定に基づき、ベンチャー支援の一環として近畿大学の起業家育成推進施設「KINCUBA Basecamp※」内に「～起業家学生のための～資金調達みらい相談室」を設置します。同大学への起業に関する相談窓口の設置は、金融機関として関西みらい銀行が初となります。※「KINCUBA Basecamp」は大学発ベンチャーの創出を目指す起業支援施設。「KINCUBA」はKINDAIとINCUBATIONを組み合わせた造語。●関西みらい銀行ならではの目線で事業化に向けて支援します近畿大学は、医学から芸術まで網羅する多様な研究分野やモノづくりのまち東大阪市・八尾市の地域特性など、総合大学としての強みを生かして学生や研究者の起業を支援しています。関西みらい銀行は、「KINCUBA Basecamp（キンキュバ ベースキャンプ）」内に相談窓口を設置し、既に事業を立ち上げている学生起業家や今後起業を志す学生、卒業生・教員を対象に対面で事業計画の策定・資金調達・ビジネスマッチングなど事業戦略の構築から販路拡大まで幅広い分野で事業化に向けて支援します。●近畿大学発ベンチャーの更なる増加を後押しします2024年度の近畿大学での大学発ベンチャーは前年比約1.5倍の118社に上り、全国でもこの10年で約3倍に増加、5,000社を超える規模に伸長しています。関西みらい銀行は産学連携で次世代を担う起業家の育成支援に取り組み、関西のスタートアップ活性化に寄与していきます。【設置概要】日時 ：2025年11月18日（火）12：15～17：30（初日のみ火曜日） 以降、2026年10月までの毎月第2水曜日 12：15～17：30場所 ：KINCUBA Basecamp（大阪府東大阪市小若江3-6-9東大阪キャンパス西門前）対象 ：既に起業している、または起業を志す近畿大学の学生、卒業生、教員相談対応：関西みらい銀行 法人業務部 ベンチャー支援Gr【関連リンク】KINCUBA Basecamphttps://www.kindai.ac.jp/kincuba/basecamp/