¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤´É×ÉØ¤Ë¡Ö1122¡Ê¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Õ¡Ë¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª ～Ëö±Ê¤¯¡Ö¤½¤Ð¡×¤Ë¡ÄÆþÀÒ¤Ç¤ª¤½¤Ð¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È～
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¸¥Þ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¦ÌîÅç×¢»Ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤´É×ÉØ¤Ç¤´ÍèÅ¹¤«¤Ä¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö1,122¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡ª¤µ¤é¤Ë11·î22Æü¤ËÆþÀÒ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Ëö±Ê¤¯¡Ö¤½¤Ð¡×¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡Ö¤ª¤½¤Ð¡×¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334669&id=bodyimage1¡Û
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¤´É×ÉØ¤Ç¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ç1,122¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤´É×ÉØ¤Ç¤Î¤´ÍèÅ¹¤«¤Ä¹ç·×ÀÇ¹þ¤ß2,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Ç
¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç1,122±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨¥â¥Ð¥¤¥ë²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¡£°ìÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ä¤°ì²ó¤Þ¤Ç¡£
¢¨¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤½¤Ð¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤´É×ÉØ¤Ë
Ëö±Ê¤¯¡Ö¤½¤Ð¡×¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡Ö¤ª¤½¤Ð¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¤´É×ÉØ¤Ç¤Î¤´ÍèÅ¹¤«¤Äº§°ùÆÏ¤±¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤¿¤Ï
·ëº§¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤´Äó¼¨¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹ÀèÃå10Ì¾ÍÍ¡£¥â¥Ð¥¤¥ë²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://www.nojima.co.jp/campaign/iifufu1122/
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢2022Ç¯£´·î£±Æü¤è¤êÅìµþÅÔÀ¸³èÊ¸²½¶É¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÅìµþÅÔ·ëº§»Ù±ç»ö¶È¡ÖTOKYO¤Õ¤¿¤ê·ëº§±þ±ç¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤Ë¶¨»¿¤·¡¢¥Î¥¸¥ÞÁ´Å¹¤Ç·ëº§±þ±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÅÅ¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´É×ÉØ¤Î·ëº§À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¸¥Þ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334669&id=bodyimage1¡Û
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£¤´É×ÉØ¤Ç¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ç1,122¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤´É×ÉØ¤Ç¤Î¤´ÍèÅ¹¤«¤Ä¹ç·×ÀÇ¹þ¤ß2,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Ç
¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç1,122±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨¥â¥Ð¥¤¥ë²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¡£°ìÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ä¤°ì²ó¤Þ¤Ç¡£
¢¨¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤½¤Ð¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤´É×ÉØ¤Ë
Ëö±Ê¤¯¡Ö¤½¤Ð¡×¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡Ö¤ª¤½¤Ð¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¤´É×ÉØ¤Ç¤Î¤´ÍèÅ¹¤«¤Äº§°ùÆÏ¤±¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤¿¤Ï
·ëº§¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤´Äó¼¨¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹ÀèÃå10Ì¾ÍÍ¡£¥â¥Ð¥¤¥ë²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://www.nojima.co.jp/campaign/iifufu1122/
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢2022Ç¯£´·î£±Æü¤è¤êÅìµþÅÔÀ¸³èÊ¸²½¶É¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÅìµþÅÔ·ëº§»Ù±ç»ö¶È¡ÖTOKYO¤Õ¤¿¤ê·ëº§±þ±ç¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤Ë¶¨»¿¤·¡¢¥Î¥¸¥ÞÁ´Å¹¤Ç·ëº§±þ±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÅÅ¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤´É×ÉØ¤Î·ëº§À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¸¥Þ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø