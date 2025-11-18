日本初！韓国産種茶による認知症、関節リウマチに対する有効性の臨床試験を開始 ～機能性表示食品化のためのパイロット試験～
※2025年11月19日（水曜日）16時30分～17時30分の予定で、厚生労働省記者会見室において「日本初！韓国産種茶による認知症、間接リウマチに対する有効性の臨床試験」に関して記者会見を行います。取材希望の方は厚生労働省、記者会見室（霞が関の中央合同庁舎5号館9階）までお越しください。
「世界からガンと難病をなくす」ことをスローガンに、最先端治療を研究する医師を中心とした研究機関、一般社団法人 日本先進医療臨床研究会（本社：東京都中央区、代表：小林平大央）は、韓国産種茶（コリアンシードティー）による認知症、関節リウマチに対する有効性の臨床試験を開始します。
韓国産種（コリアンシード）は、韓国固有の大麻草に似た植物ですが、一般的な大麻草に含まれるカンナビノイド類を含まないものです。韓国産種茶（コリアンシードティー）は、韓国産種（コリアンシード）から抽出されたお茶（蒸留水）で、認知機能の改善効果、関節リウマチの改善効果が報告されていますが、まだ、日本における介入研究は行われていなかったため、今回、厚労省の臨床試験データベース（jRCT）へ登録し、医師主導型の臨床試験を開始することとなりました。韓国産種茶（コリアンシードティー）は、大麻草の規制を受けず、一般に流通しやすい健康食品、機能性表示食品としての可能性があると思われます。
◆本臨床試験の概要
１）研究名称： 韓国産種茶による認知症に対する有効性の観察研究
研究責任医師： 佐藤 俊彦
研究責任医師の所属機関： 宇都宮セントラルクリニック
研究・治験の目的： 韓国産種茶を使用した認知症に対する治療の有効性を、複数症例から検証すること
認定番号： CRB3230001
jRCT URL： https://jrct.mhlw.go.jp/latest-detail/jRCT1031250077
２）研究名称： 韓国産種茶による関節リウマチに対する有効性の観察研究
研究責任医師の氏名： 御川 安仁
研究責任医師の所属機関： ナチュラルアートクリニック
研究・治験の目的： 韓国産種茶を使用した関節リウマチに対する治療の有効性を、複数症例から検証すること
認定番号： CRB3230001
jRCT URL： https://jrct.mhlw.go.jp/latest-detail/jRCT1031250078
◆本臨床試験実施の背景
・韓国産種茶（コリアンシードティー）には、認知機能の改善効果、関節リウマチの改善効果が報告されているが、まだ、日本における介入研究は行われていない。
・韓国産種茶（コリアンシードティー）の成分測定、作用機序などを究明することで、機能性表示食品化するための可能性を探る
◆韓国での症例報告
韓国産種茶（コリアンシードティー）を摂取した韓国での症例
No 年齢
性別 疾患内容 摂取
期間 効果
1 58 女 関節リウマチで指の関節がひどく腫れ, 激しい痛み 3カ月 正常な状態に改善され、病院で治療を受けていない
2 67 男 心臓肥大症 睡眠障害 4カ月 心臓の大きさ 正常回復
3 58 女 コロナ後遺症で足を踏み入れるたびに原因不明の痛みで2年間外部生活ができず 4カ月 痛みがなくなり正常な身体機能回復で登山を始めている
4 77 男 難聴、補聴器着用 1カ月 聴力回復 現在補聴器除去
5 75 男 認知症中期、家族が分からず怒りを抑えられず物を破損する程度 3カ月 病院で正常な機能回復と診断
6 67 男 パーキンソン、手足の麻痺で自ら食事ができないほどであり、外部活動ができない 3カ月 身体機能80%回復正常な活動中
7 48 男 自閉症、怒り調節障害、知能不足、手が震える、社会生活が困難な状態であり、怒ると大声を上げ什器を破損 5カ月 手顫症が止まり、ほとんど怒らない状態になった
