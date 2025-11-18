1996年発売のロングセラーブランド「じっくりコトコト」がカプセルトイに！人気の8種類がミニチュアチャームとなって2025年11月下旬より登場

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業である、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社（代表取締役社長：佐藤雅志、本社：愛知県名古屋市）は、1996年の発売以来、長年お客様からご愛顧いただいている「じっくりコトコト」ブランドから、8種類のミニチュアチャームを展開します。ミニチュアチャームは全国のカプセルトイ取り扱い店にて2025年11月下旬から順次販売されます。

■より多くのお客様の身近な存在となれるようカプセルトイに！そして遊びゴコロをお届け

近年、日本国内での大型カプセルトイ専門店の増加により、カプセルトイは身近なエンタテインメントとして広く親しまれるようになっています。訪日外国人を含めた認知度の向上もあり、2024年の国内カプセルトイ市場は1,200億円、前年比150%(※)と大きく成長しています。当社では、昨年10月下旬に「ポッカレモン１００」「キレートレモン」ブランドでミニチュアチャームを全国のカプセルトイ売り場で展開し、SNSを中心に多くのお客様からご好評をいただきました。

このような背景を受けて、今年は1996年の発売以来、とろ～り濃厚スープとして箱、缶、カップなどのラインナップで様々な食シーンに寄り添ってきた「じっくりコトコト」ブランドからミニチュアチャームを展開します。実際の商品パッケージの再現に加え、全8種のうち、缶タイプ(1種)にはコーンの粒が、箱タイプ(4種)にはマグカップが、カップタイプ（3種）にはパンが、特長的なモチーフとしてついています。

これからの寒いシーズンに、「じっくりコトコト」ミニチュアチャームを通じて、カプセルトイの遊びゴコロやワクワク感と、ココロも温まるような瞬間をお客様にお届けします。

※…出典：株式会社ハピネット ホームページ

https://www.happinet.co.jp/sustainability/special/fy2024/special_02.html

＜じっくりコトコト ブランドサイトURL＞ https://www.pokkasapporo-fb.jp/jikkuri/