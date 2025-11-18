株式会社CUCURI、新規事業としてボードゲームブランド「タマゴスイッチ」を始動 ～アイデアのタマゴを“遊び”へとスイッチする、新しいクリエイションの形～
株式会社CUCURI（本社：神奈川県／代表：水野忍）は、新規事業としてボードゲーム事業を立ち上げ、オリジナルブランド「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」を始動したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334650&id=bodyimage1】
「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」は、無限に生まれる“アイデアのタマゴ”を、手に取れる遊び（ボードゲーム）へとスイッチするという想いから名づけられたブランドです。
CUCURIが長年培ってきた物語制作・ゲーム・漫画・アニメーションなどのクリエイティブ経験を結集し、日常にワクワクや発見を届ける新しいゲーム体験を創出してまいります。
近年、ボードゲーム市場はコミュニケーションツールとしての価値も高まり、幅広い層から注目を集めています。CUCURIはこの新たな市場へ、ストーリー性と遊びやすさ、そして思わず手に取りたくなるデザイン性を兼ね備えたタイトルを継続的に投入していく計画です。
2025年のゲームマーケット（秋）11月22日,23日にて、オリジナルの新作ボードゲーム4作品を発売予定。
これを皮切りに、2026年以降も継続して新作を展開し、ボードゲームという領域に新たなクリエイションの形を提案していきます。
CUCURIは「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」を通じて、人と人がつながり、日常が少し豊かになる“触れられるエンターテインメント”を創造してまいります。
【お問い合わせ先】
株式会社CUCURI
担当：都築
メール：info@cucuri.jp
配信元企業：株式会社CUCURI
