携帯電話用360度カメラ世界市場レポート：主要企業、ランキング、成長予測2025-2031
2025年11月18日に、QYResearch株式会社は「携帯電話用360度カメラ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、携帯電話用360度カメラの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、携帯電話用360度カメラの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．携帯電話用360度カメラ市場概況
2024年における携帯電話用360度カメラの世界市場規模は、319百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.4%で成長し、2031年までに459百万米ドルに達すると予測されている。
携帯電話用360度カメラは、スマートフォンに接続して全方位撮影を行うための外付けカメラデバイスである。対向配置された魚眼レンズを組み合わせ、上下左右すべての映像を同時に記録し、ソフトウェアでスティッチング処理して一つの360度画像または動画を生成する。旅行記録、イベント撮影、VRコンテンツ制作、SNS投稿など幅広い用途に対応し、小型軽量で携帯性に優れる。アプリ連動により、ライブストリーミング、リアルタイムプレビュー、編集機能も利用できる。高解像度化や電子式手ブレ補正の進歩で、より滑らかな映像を生成できるようになり、個人クリエイターからプロ用途まで広く普及している。
２．携帯電話用360度カメラの市場区分
携帯電話用360度カメラの世界の主要企業：Insta360、 GoPro、 Ricoh Theta、 Samsung、 Humaneyes、 Matterport、 kandaovr、 Giroptic、 Pi SOLO、 LyfieEye、 Huawei、 theVRkit、 Acer、 Nikon、 Sony、 Foxconn Technology、 Chicony Electronics、 LG Innotek、 LiteOn
上記の企業情報には、携帯電話用360度カメラの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
携帯電話用360度カメラ市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Integrated Cameras、 External Cameras
用途別：Front-end Camera、 Rear-end Camera
また、地域別に携帯電話用360度カメラ市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169799/360-degree-camera-for-phone
【総目録】
第1章：携帯電話用360度カメラの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：携帯電話用360度カメラメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、携帯電話用360度カメラの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
