B.LEAGUE（Bリーグ）所属の男子プロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」の公式マスコットキャラクター『ジャンボくん』のLINEスタンプ最新がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、千葉ジェッツ公式マスコットキャラクター「ジャンボくん」のLINEスタンプ最新作を2025年11月18日（火）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334551&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334551&id=bodyimage2】
「千葉ジェッツ」の公式マスコットキャラクター『ジャンボくん』のLINEスタンプ最新作がインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINEスタンプでも千葉ジェッツふなばし「ジャンボくん」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】千葉ジェッツ -ジャンボくん-
【販売URL】https://line.me/S/sticker/31956703
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■千葉ジェッツ
【OFFICAL SITE】 https://chibajets.jp/
【OFFICAL X】 https://x.com/CHIBAJETS
【OFFICIAL Facebook】 https://www.facebook.com/chibajets/
（C）CHIBA JETS FUNABASHI
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
