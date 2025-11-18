エアーコンプレッサー専門店エアセルフの大人気高性能エアーコンプレッサー3機種がYahoo!ショッピング「ブラックフライデー」で特別価格に！最大47％オフのチャンス
エアーコンプレッサー専門店エアセルフが「ブラックフライデー」に登場
エアーコンプレッサー専門店エアセルフ（運営：株式会社メカニスタ、本社：北海道札幌市中央区、代表取締役：小野寺鉄）は、2025年11月25日（火）0:00 ～ 11月30日（日）23:59に開催予定のYahoo!ショッピング「ブラックフライデー」にて、人気の高性能エアーコンプレッサーを特別価格で販売いたします。
プロの整備士からDIY愛好家まで幅広いユーザーに支持されるエアセルフの主力モデルが、期間限定で大幅値引き。容量30L、50L、80Lの3機種を中心に、高い静音性と安定したパワーを誇るエアセルフの技術力を体感いただける絶好の機会です。
ブラックフライデー対象商品ラインナップ】
今回のセールでは、ユーザーの用途や作業環境に合わせて選べる3タイプのエアーコンプレッサーを厳選。
Yahoo!ショッピングのブラックフライデー期間中のみ、特別価格で販売いたします。
1. エアセルフ 静音オイルレスエアーコンプレッサー 30L／100V（小型タイプ）
持ち運びやすく、家庭でのDIYやエアダスター、タイヤ交換など幅広い用途に対応。
静音設計ながら十分な吐出量を確保しており、使いやすさとパワーを両立しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332673&id=bodyimage2】
※画像上：エアセルフ静音オイルレスエアーコンプレッサー30L100Vブラックフライデー特別価格：34,900円（税込）
製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DTKH24F6?th=1
2. エアセルフ 静音オイルレスエアーコンプレッサー 50L／100V（中型タイプ）
自動車整備や塗装、エアーツールを頻繁に使用するユーザーにオススメの定番モデル。
大容量50Lタンクを搭載し、連続稼働時の安定性がさらに向上。作業効率を重視するプロにも支持されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332673&id=bodyimage3】
※画像上：エアセルフ静音オイルレスエアーコンプレッサー50L100V
ブラックフライデー特別価格：54,900円（税込）
製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DTKHKMFC?th=1
3. エアセルフ 静音オイルレスエアーコンプレッサー 80L／三相200V（業務用・大型モデル）
法人・事業主様の工場設備や板金塗装現場に最適な大容量モデル。
圧倒的なエア供給能力を誇り、長時間連続運転や高負荷環境にも耐えうるプロ仕様の高性能モデルです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332673&id=bodyimage4】
※画像上：エアセルフ静音オイルレスエアーコンプレッサー80L三相200Vブラックフライデー特別価格：83,400円（税込）
製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPQM62NT
【エアセルフの高品質を支える安心の体制】
エアセルフでは、「法人・事業主様にも安心の日本人スタッフ常駐のサポート体制」を整えています。
製品の企画から製造・検品までを国内で一貫管理する自社製企画・製造体制を採用し、安定した品質を維持。
さらに、X線検査による入庫チェックを実施し、見えない部分まで徹底的に品質を確認しています。
全品メンテナンス負荷を軽減するオイルレスモデルを採用しており、オイル交換が不要。
