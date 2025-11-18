予約開始から大反響＆発売前重版決定！ 能登復興を支える運送会社の人気猫・ふくの活躍をまとめた 『3本足の保護猫ふくは、運送会社の広報部長』が11月18日発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『3本足の保護猫ふくは、運送会社の広報部長 ニャンと社員のあたたかなオフィス』（石黒謙吾／写真・文）を刊行いたしました。本書は、10月半ばの予約開始直後からオンライン書店でのランキングが急上昇。急遽、初版部数の上乗せが決定いたしました。

インスタグラムのフォロワー16万人以上！

人気猫・ふくの魅力が詰まった一冊

石川県を拠点に活動する運送会社、株式会社日章。その公式インスタグラムで大人気なのが3本足の猫・ふくです。ふくは13歳のメス猫。8年前、運送会社の駐車場で数⽻のカラスに囲まれ瀕死状態のところを、仕事終わりのドライバーさんに保護されました。右前脚に大怪我を負っていましたが、ドライバーさんの看病とお世話の甲斐もあって一命を取り留め、その後は社内のアイドル的存在に。「会社に福を呼び込む存在になるように」という願いを込めて「ふく」と名づけられました。

会社の公式インスタグラムにふくの動画が投稿されると、みるみるうちにフォロワーが増え、2025年11月現在約16万8000人。3本足で元気に走り回る姿や、その自由奔放で愛らしい姿に注目が集まっています。運送会社の社員猫となったふくは、広報部長代理を経て、2024年春には広報部長に昇進しました。

ふくとの出会い、知られざる日常

笑いあり、涙あり、癒しありの感動ストーリー

著者は著述家・編集者の石黒謙吾さん。映画化もされたベストセラー『盲導犬クイールの一生』（文藝春秋／2001年）をはじめ、『犬が看取り、猫がおくる、しあわせのホーム』（光文社／2023年）など、犬や猫関連のたくさんの書籍を執筆・編集・プロデュースしてきました。

あるテレビ番組でふくを知り、自身の出身地でもある石川県の企業のお話でもあったことから縁を感じ、すぐに書籍化へと動き出しました。2024年1月に起きた震災からの復興を目指す能登への思いもあったといいます。本書は、ふくとの出会いや知らせざる秘話が綴られた石黒さんの取材ルポを軸に、インスタグラムの動画を切り出したコミカルなページや、インスタグラムでは見られないふくの日常をおさえた撮り下ろし写真を紹介。笑いあり、涙あり、癒しありの充実の一冊となっています。



【著者プロフィール】

石黒謙吾（著述家・編集者）

1961年 石川県金沢市生まれ2024年「川島なお美動物愛護賞」を受賞。2023年、NHK「ネコメンタリー 猫も、杓子も。」に出演。「いしかわ観光特使」も。

著書と、プロデュース・編集した300冊近い書籍の中で、犬・猫・動物関連は特に多く、著書では、映画化されたベストセラー『盲導犬クイールの一生』はじめ、『犬が看取り、猫がおくる、しあわせのホーム』『どうして？ 犬を愛するすべての人へ』など17冊。

プロデュース・編集した書籍としては、『世界のアニマルシェルターは、犬や猫を生かす場所だった』（本庄萌）、『あなたの犬を世界でいちばん幸せにする方法』（ザジー・トッド）、『豆柴センパイと捨て猫コウハイ』（石黒由紀子）、『ネコの吸い方』（坂本美雨）、『浮世絵猫、おどる！』（熱海 Muddy Cat）『世界を旅する黒猫ノロ』（平松謙三）など30冊を数える。

【書誌情報】

書名：3本足の保護猫ふくは、運送会社の広報部長 ニャンと社員のあたたかなオフィス

写真・文：石黒謙吾

発売日：2025年11月18日

定価：1,760円（本体1,600円＋税10％）

判型：A５判

ページ数：112ページ

ISBN：978-4-635-59057-0

https://www.yamakei.co.jp/products/2825590570.html

