【丸大食品】TEAM JAPANミラノ・コルティナ2026公式ライセンス商品の発売が決定いたしました！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二)は、TEAM JAPANミラノ・コルティナ2026公式ライセンス商品を発売することを決定いたしました。発売は12月上旬を予定しております。

【TEAM JAPANミラノ・コルティナ2026公式ライセンス商品】

※商品パッケージは変更になる場合があります。

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックに向けた公式ライセンス商品や流通店頭での応援キャンペーンの展開を通して、日本代表選手団「TEAM JAPAN」を応援いたします。限定デザインを展開するTEAM JAPANミラノ・コルティナ2026公式ライセンス商品は、当社の看板商品「燻製屋シリーズ」をはじめ全17商品です。ミラノ・コルティナ2026冬季大会で実施される冬季競技のシルエットをパッケージデザインに入れた商品も一部展開する予定です。世界の舞台で躍動する日本代表選手団「TEAM JAPAN」を応援するとともに、店頭や食卓から、すべての人々の夢や希望に「食」を通じてエールを送ります。

応援キャンペーンでは、「がんばれ！ニッポン！」のスローガンのもと、豪華賞品が当たるキャンペーンの展開を12月上旬より予定しております。詳細が決まりましたら当社ホームページにて掲載いたします。

【丸大食品とJOCについて】

当社は、ハム・ソーセージなどを通じて、1986 年より公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）に協賛し、長きにわたって日本のスポーツ振興をサポートしてきました。2026年に開催されるミラノ・コルティナ2026オリンピック冬季競技大会をはじめとした国際総合競技大会の舞台においては、他パートナー企業様と共に世界の舞台で躍動する日本代表選手団「TEAM JAPAN」を応援するとともに、トップアスリートの姿を通じて、すべての人々の夢や希望に「食」を通じてエールを送り続けることで、広く社会に貢献したいと考えております。

公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）

オリンピック憲章に基づく、国内オリンピック委員会（NOC）として、オリンピックの理念に則り、オリンピック・ムーブメントを推進し、スポーツを通じて世界平和の維持と国際友好親善に貢献するとともに、我が国のスポーツ選手の育成・強化を諮り、もってスポーツ振興に寄与することを目的に活動しています。

丸大食品株式会社

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という 経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。