IT技術顧問として多くの企業を支援する遠山尚秀（屋号：遠山システム考房）は、初の著書『**らくらく期待を超える思考法**』を2025年10月27日に出版しました。本書では、努力やスキルに頼らずとも成果を上げるための“考え方のコツ”を、具体例とともに分かりやすく紹介。相手の意図を読み取り、評価されるアウトプットを生み出す思考のプロセスを解き明かしています。発売直後から全国800店舗以上の書店で展開され、丸善お茶の水店・ブックファースト中野店のビジネス書週間ランキングで1位を獲得。発売後半月で重版となりました。変化の激しい今こそ、「ものごとの本質を捉える思考」が最大の武器になる時代。自分の価値を高めたいすべてのビジネスパーソンに贈る、“期待を超える”ための思考法です。

書籍概要

書籍概要

「なんか思ってたのと違うな。もう一回やり直して」上司や顧客からこんな言葉をかけられ、やる気をなくした経験はありませんか？それは努力不足でも能力不足でもなく、「相手の期待を正確に捉えられていない」ことが原因なのです。どんなに丁寧に仕上げても、方向性がずれていれば成果は評価されません。評価される人は、相手の意図を見抜く力を持っています。本書では、IQ上位2％の知能集団MENSA（メンサ）に所属する著者が、どうやったら**相手の期待を正確に把握できるのか**という考え方をご紹介します。この思考法は、特別な才能がなくても身につけられる技術です。少し意識を変えるだけで、誰でも**仕事の成果を高め、「期待通りだ！」と評価される**ことができます。「もっと成果を出したい」「もっと信頼されたい」と思うなら、ぜひ本書を手に取ってください。あなたの仕事は、確実に評価される方向へ変わります。*（ご参考）MENSAホームページ：https://www.mensa.jp*

【主な内容】**第１章 本質追求思考で自分の価値を爆上げする** 思考はこれからの時代を生き抜く武器 3秒で差がつく、AIを超える思考法**第２章 期待を裏切らない成果を残す思考法 ―イメージの透視法―** ゴールから逆算して期待に応える 相手の頭の中を読み取る思考法**第３章 採用されるアイデアを生み出す思考法 ―多角的な発想法―** 自分主体のアイディアは通らない 隙のないアイデアは脳内会議で生まれる**第４章 □と○でアイデアを洗練させる思考法 ―思考の体系化―** アイデアはセンスではなく共感で採用される 四角と丸を使い分けて思考に集中する**第５章 成約率の高いプレゼン資料を作る思考法 ―図を使った表現法―** 図を使ってプレゼンをワンランクアップさせる 100%の図から引き算するテクニック**第６章 視点を変えて問題を解決する思考法 ―発想の転換法―** 行き詰まったら頭をリセットして最初から考える 「もったいない」はもったいない、損切り意識で再計画する

本書の特徴

本書では、単なるノウハウではなく「思考の過程」を身につけることを目的としています。読者はページを進めるごとに、次のような力を自然と養うことができます。- **相手の期待（ゴール）を正確に読み取る力**- **質の良いアイデアを生み出す発想力**- **印象的で成約率の高いプレゼンテーション力**- **AI時代を生き抜く「本質思考」**これらを通して読者は、「期待を超える成果を出せる人」へと変わっていきます。

執筆の背景

私は昔から、同じ仕事をしても人より早く成果を出したり、「仕上がりが良い」と評価されることが多くありました。特別な努力をしているわけではないのに、評価が違う――その理由は自分でも意識していませんでしたが、周囲から「**考え方が独特だ**」と言われることが増え、それが自分の強みだと気づきました。仕事を通じて、部下や後輩にこの考え方を伝えたこともありました。彼らの思考が変わることで、仕事のスピードや成果が目に見えて向上するのを何度も経験しました。単にスキルを教えるのではなく、「**どう考えるか**」**を意識することで、人は驚くほど成長できる**――この発見が、本書を執筆しようと思ったきっかけです。変化の激しい今の時代、従来の常識や手法がそのまま通用するとは限りません。生成AIの進化によって、知識ではなく人間の思考力が問われる時代になっています。考える力を鍛えないと、時代に取り残される人や、AIに淘汰されてしまう人も増えるでしょう。私の思考法が、考える力を鍛えるヒントになるかもしれない。そう思い、出版を決意しました。読んだ方が自身の価値を高めるのに少しでも役立てば幸いです。

販売実績

有隣堂、ブックファースト、丸善、紀伊国屋書店、ジュンク堂書店、蔦屋書店をはじめとする全国800以上の書店で販売されました。また、Amazon、楽天ブックスをはじめとする通販サイトでも取り扱いがあります。（※敬称略、順不同）

丸善 お茶の水店ビジネス書ランキング1位、ブックファースト中野店ビジネス書ランキング1位を獲得しました。（集計期間：10/27～11/2）

著者プロフィール

**遠山 尚秀（とおやま なおひで）**MENSA会員／IT技術顧問／ゲームクリエイター1982年、香川県高松市出身。県トップの高松高等学校を卒業、千葉大学でデザイン工学を専攻。29歳で未経験からITベンチャー企業に転職。多数のWebシステムやゲームアプリを開発する傍ら、連結1500人を超える組織の執行役員およびCTO（最高技術責任者）に就任、さらに子会社2社を経営し多角的な視点を養う。講師としても300人以上の新人エンジニアを教育。現在は独立し、業界を問わず技術顧問として企業を支援。年間20件を超えるシステム開発支援やアドバイスを行う。図表を用いたわかりやすい説明力と、MENSA会員ならではの広く鋭い発想力により厚い信頼を得ている。川崎市在住、二児の父。

書籍情報

**らくらく期待を超える思考法**著者遠山尚秀発行 株式会社ぱる出版ジャンルビジネス（思考法・自己啓発・仕事術）発売日2025年10月27日ISBN9784827215335判型・ページ数四六・208ページ定価1,650円（税込）

出版社HP：https://www.pal-pub.jp/book/b10152519.html

お問い合わせ先

