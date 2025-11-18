株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、11月18日（火）12時より、フルボイスの長編ストーリー完結となる「魔法少女まどか☆マギカ scene0 後編」をメインクエストに追加、同時にイベントを開始したことをお知らせいたします。また、新たな★5キオク [解はデジャ・ブ]愛生まばゆ（CV 早見沙織）が登場するピックアップガチャを開始いたしました。

『魔法少女まどか☆マギカ scene0』完結！メインクエスト追加&イベント開催！

11月18日（火）12時より、フルボイスの長編ストーリーとして5月よりお贈りしてきた「魔法少女まどか☆マギカ scene0」の完結編となる「魔法少女まどか☆マギカ scene0 後編」をメインクエスト追加、同時にイベント開始いたしました。「魔法少女まどか☆マギカ scene0」は、『魔法少女まどか☆マギカ』テレビアニメ放送10周年記念の一つとして制作されたプロジェクトで、ゲーム「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」にて配信された物語です。総文字数20万字を超える読み応えのある長編の物語がフルボイスで展開され、ゲーム内では新たな3Dムービーも一緒に楽しめるのが、見どころとなっております。

◇「魔法少女まどか☆マギカ scene0 後編」PV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=JdxNbQgSpNw

◇「魔法少女まどか☆マギカ scene0 後編」ストーリーあらすじ

----------------------------------------------------まばゆと周囲の心が、繰り返す時間の中で離れていくそれでも、彼女は何度も“ワルプルギスの夜”に立ち向かう失敗を重ねて見つけたのは自身やほむらの想い、それから…最後に彼女が選び取るたったひとつのフィルムとは…----------------------------------------------------メインクエスト追加：11月18日 (火) 12:00～イベント開催：2025年11月18日（火）12:00～2025年12月3日（水）11:5ダウンロードはこちらからApp Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

メインクエストNightmareモードでもストーリーが楽しめる！

完結編となる「魔法少女まどか☆マギカ scene0 後編」メインクエスト Nightmareモードでは、杏子のストーリーやマミのストーリーに加え、これまでscene0 Nightmareモードで公開された5つの魔法少女たちの物語の隠れた繋がりをまばゆが解説するストーリーもお読みいただくことができます。さらに、下倉バイオ（ニトロプラス）書き下ろしの完全新作ストーリーとして、レコンパンスを舞台とした物語を読むこともできます。メインクエストをプレイいただくことで、MainモードやNightmareモードの報酬としてポートレイトを獲得いただけます。

メインクエストでscene0の一場面を描いたポートレイトが手に入る！

メインクエストMainモードの報酬として「例え記憶が消えたとしても」を獲得していただくことができます。他にも、ピュエラピクトゥーラやイベント交換所の報酬なども含め複数のポートレイトを獲得いただけます。

新★5キオク [解はデジャ・ブ]愛生まばゆ 登場！

2025年11月18日（火）12時より、新★5キオク [解はデジャ・ブ]愛生まばゆ が新たに登場となり、ピックアップで登場するガチャを開始いたしました。10連目は★4以上のキオクが確定で出現します。期間：2025年11月18日（火）12:00～2025年12月3日（水）11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

[解はデジャ・ブ]愛生まばゆ PV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=PzjEJtNSjc4

[解はデジャ・ブ]愛生まばゆとは

・scene0での物語を経て、ループを繰り返し、人としても魔法少女としても成長したキオク・必殺技、戦闘スキル、細かな動きや表示も変化し、性能も新たに！・ボイスも全て新規専用ボイスに！・専用のこころの器プロフィールや、Lv.アップ報酬ボイス付き！

期間中ログインでプリズムコアやプリズムオーブをプレゼント！

『魔法少女まどか☆マギカ scene0』 完結を記念して、「魔法少女まどか☆マギカ scene0完結記念ログインボーナス」を開始いたしました。本ログインボーナスでは、プリズムオーブやプリズムコアなどの育成素材が獲得いただけます。期間：2025年11月18日（火）12:00～2025年12月3日（水）11:59※ログインボーナスは毎日5時にリセットされます。

魔法少女まどか☆マギカ scene0完結記念ミッション開催中！

『魔法少女まどか☆マギカ scene0』 完結を記念して、「魔法少女まどか☆マギカ scene0完結記念ミッション」を開始いたしました。ログインや、今回追加されるscene0完結編の「愛生まばゆの記憶 後編」MainのBOSSバトルクリアなどのミッションを達成することで、最大でガチャ10連分のマギアキーが獲得できます。また、プリズムオーブやプリズムコアなどの育成素材なども獲得可能です。期間：2025年11月18日（火）12:00～2025年12月3日（水）11:59※イベント期間中のみ獲得可能です。

『魔法少女まどか☆マギカ scene0』エンディングテーマ「as trailer」デジタル配信開始！

『魔法少女まどか☆マギカ scene0』 完結を記念して、愛生まばゆのキャラクターソングである『魔法少女まどか☆マギカ scene0』エンディングテーマ「as trailer」のダウンロード・ストリーミング配信を開始いたしました。各種配信サービスはこちらhttps://anxmusic.lnk.to/eaBlEz「as trailer」愛生まばゆ（CV：早見沙織）作詞・作曲：渡辺 翔編曲：倉内達矢配信開始日時：11月18日（火）0:00～

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。【ストアURL】App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNOSteam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始・7月17日 Steam版正式リリース開始・公式サイト https://www.madoka-exedra.com・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra・公式ハッシュタグ #まどドラ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP