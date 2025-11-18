広島ホームテレビ（本社：広島市中区）とSHOWROOM株式会社（代表：前田裕二）とで制作するスポーツ＆エンタメ情報番組「旅ランTV」。今回は10回目の放送を記念して神の島「宮島」をランします。出演の鈴木志遠さんと山本杏奈さんが再発見した秋の『宮島』ランの魅力をたっぷり発信します。

第10回 記念回の舞台は秋の「宮島」！

桟橋前をスタートしたランナーたちは厳島神社を目指して商店街方面へ。宮島観光でおなじみの人力車を体験、さらに ”センスが問われる” もみじ饅頭の手焼き体験では、誰が一番うまく焼けたのか？チェックしてみて！

秋の紅葉シーズンを前に小道や海沿いをランニング＿＿ オシャレなカフェにも立ち寄り絶品グルメを堪能したりと宮島を堪能する３人。突如始まったお土産対決では、いったい誰が勝利した？

潮が引いた鳥居の真下へ！

潮の引いたタイミングで鳥居の真下まで！ゴールの厳島神社では何をお願いした？

＝LOVEから２人目メンバー、瀧脇笙古さん登場！東京では皇居ランも

今回の放送では、山本杏奈さんにつづき ＝LOVE から２人目のメンバーが出演！ランニングが趣味の瀧脇笙古さんです。

スポーツブランド「NEUTRALWORKS.」で、オシャレかつ機能性に優れたランニングウエアをコーディネートしてもらい、皇居のランコース約５キロをランニング。途中、目に入ったスポットや ＝LOVE 思い出の ”あの場所” にも立ち寄りながらゴールを目指します。

番組概要

▷番組タイトル：広島ホームテレビ開局55周年特番 旅ランTV ＃10▷放送日時：2025年11月25日㈫ 深夜０時15分～▷出演者 ：鈴木志遠（俳優・モデル） 山本杏奈［＝LOVEメンバー］ 瀧脇笙古［＝LOVEメンバー］ 有田叶、せりな 野村舞 ［HOMEアナウンサー］

出演者

鈴木志遠（すずき・しおん）俳優・モデル。東京都出身／太田プロダクション所属 1997年2月1日生まれ、東京都出身。太田プロダクション所属 2019年「FINEBOYS」専属モデルとしてデビュー。特技はサッカーで学生時代には神奈川県大会準決勝に進出。近年では映画の主演や舞台出演など活躍の場を拡げ、役者としても活動中。

山本杏奈（やまもと・あんな）指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）のメンバー。2017年9月6日にソニーミュージックよりメジャーデビュー。広島東洋カープ「それ行けカープ 著名カープファンリレー映像2024」に出演。様々なMCを務めるなど多岐に渡り活躍中。10月8日㈬には19thシングル『ラブソングに襲われる』を発売。

https://equal-love.jp/

瀧脇笙古（たきわき・しょうこ）指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）のメンバー。2017年9月6日にソニーミュージックよりメジャーデビュー。特技はマラソン。コラム連載、スポーツバラエティ番組出演など多岐に渡り活躍中。10月8日㈬には19thシングル『ラブソングに襲われる』を発売。

https://equal-love.jp/

■ SHOWROOM 旅ランＴＶ出演オーディション合格者

有田叶（ありた・かなえ）2024年より芸能活動を開始持ち前の明るさ、トーク力を活かしモデル、映像作品を中心に活動中、先日放送されたKDDIのCMではYouTubeの再生回数900万回再生を突破またハウステンボスのクリスマスCMなど多くの作品に出演し活動の幅を広げている

せりな埼玉県出身の営業OLライバー。昼は会社員、夜は配信者として奮闘中！将来は自分の経験を活かして、ライバー事務所やアイドルのプロデュース等、エンタメに携わる仕事に挑戦したい。

SHOWROOMスペシャル生配信番組も

▶広島ホームテレビSHOWROOMチャンネル▶11月20日㈭ 夕方６時00分～（予定） ☞鈴木志遠さん・山本杏奈さんが出演

https://www.showroom-live.com/showroomlivetabirun5ch

TVer は放送後 ～ 2025年12月末まで配信！

【スポーツ＆エンタメ情報番組「旅ランTV」】「旅とランニング」をテーマに広島の観光地を巡り、名所の良さを再発見する番組。俳優・モデルの鈴木志遠さんと女性アイドルグループ＝LOVE の山本杏奈さんが出演。広島県・広島ランの魅力を全国に発信する。