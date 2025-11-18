【ブリュレメリゼ】冬限定ショコラタルトも楽しめる！ブリュレスイーツ4種を詰めた華やかなウィンターボックスが登場

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)の、“ブリュレ”がテーマのスイーツブランド「BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）」は2025年11月21日(金)～2026年1月中旬頃までの期間限定で『メリゼギフト ＜ウィンター＞』を販売いたします。

冬限定ショコラタルトも！ブリュレメリゼからウィンターボックスが登場

東京駅で話題のブリュレスイーツ専門店「ブリュレメリゼ」。もし“ブリュレ”というひと手間が、お菓子をさらに美味しくしてくれるとしたら。そんなワクワクする発想から生まれた、スイーツブランドです。代表作『ブリュレクリームタルト』は累計200万個販売を記録し、東京駅「東京ギフトパレット」の“上半期人気商品ランキング(※)”では2年連続1位に輝きました。

そんな大人気のブリュレメリゼから定番のタルト、ミルフィーユ、フィナンシェに冬限定のショコラタルトも入った4種のブリュレスイーツ詰合せが冬の装いのボックスで登場いたします。クリスマスローズを描いた華やかなスイーツボックスは、自分自身への一年のご褒美にはもちろん、大切な方へのクリスマスプレゼントにもおすすめです。

※: 東京駅「東京ギフトパレット」 2024 年上半期人気商品ランキング〈東京ステーション開発(株)調べ(2024年 1月～6月の売上実績をもとに算出〉

ブリュレスイーツ4種類をご紹介

冬限定『ブリュレショコラタルト』

さくさくのショコラタルトから溢れるのは、ショコラキャラメルソースを秘めたショコラクリーム。 直⽕で香ばしくブリュレして、贅沢な「パリとろ食感」に仕立てました。タルトもクリームもソースもチョコ尽くし！冬にぴったりな今だけのショコラブリュレです。

代表作『ブリュレクリームタルト』

累計200万個販売を突破したブランド代表作です。マダガスカル産バニラとラムの香りで芳醇なカスタード風味に仕立てた、とろっと柔らかなクリーム。さくっと焼いたココットタルトに流し込み、直火でパリッと香ばしくブリュレしました。ほろ苦いキャラメルソースがアクセントです。

『ブリュレミルフィーユ』

芳醇なラムとバニラの薫りが、カスタード香るショコラクリームのコクを引き立てます。表面をブリュレ仕立てで香ばしく焼いたサクサクパイとの相性が絶妙です。

『ブリュレフィナンシェ』

北海道発酵バターと香り高いスペイン産アーモンドを使ったバターフィナンシェ｡表面を香ばしく焦がしたブリュレショコラスプレッドを埋め込んで、しっとりとジューシーに仕上げました。

商品概要

【商品名】メリゼギフト ＜ウィンター＞

【価 格】2,160円(本体価格2,000円) ※表示の価格は参考小売価格です。

【取扱店】BRULEE MERIZE 東京ギフトパレット店

【発売日】2025年11月21日(金)～2026年1月中旬頃

※予定数無くなり次第終了いたします

BRULEE MERIZE（ブリュレメリゼ）とは

BRULEE MERIZE 東京ギフトパレット店

公式HP

https://bruleemerize.jp/(https://bruleemerize.jp/)

公式Instagram

https://www.instagram.com/bruleemerize/(https://www.instagram.com/bruleemerize/)

もし“ブリュレ”というひと手間が、お菓子をさらに美味しくしてくれるとしたら。そんなワクワクする発想から生まれた、“ブリュレ”をテーマにした新スイーツブランド。バーナーでブリュレした香り立つ黄金色が、五感を刺激し贅沢で特別な時間を演出してくれます。“なんでもブリュレしてみた方が、人生はきっと面白い”