メディカルリンク「2025年度 病院業務改善 業界カオスマップ」を公開

株式会社メディカルリンク2025年度 病院業務改善 業界カオスマップ

医療機関向け採用サイト制作による採用支援事業を展開する株式会社メディカルリンク（本社：東京都渋谷区 、以下 メディカルリンク）は、独自の調査により病院業界の業務改善に関連するサービス・ツールをまとめた「2025年度 病院業務改善 業界カオスマップ」を公開いたします。

今回公開のカオスマップでは病院向けの業務改善・効率化に関連したサービスを提供する企業・サービスを調査し、以下の6つのカテゴリに分け、合計38社をマッピングしております。

生成AI

人材領域

予約/受付システム

電子カルテ

院内DX

健康状態把握

■ カオスマップの詳細は下記よりご覧ください。

https://medical-link.co.jp/benefits/18614/

カオスマップ作成の背景

現在の病院業界において、労働生産性の向上が叫ばれながらも洗練された業務効率化は進んでいないとされています。この事によって、働き方改革という環境調整の影響だけではむしろ全体の生産力が落ちると言われています。しかしながら、病院業界に関わるサービス・ツールをまとめ可視化したマップは多くはないのが現状です。

このような状況を踏まえ、弊社（株式会社メディカルリンク）は、2025年度版の「病院業務改善 業界カオスマップ」を公開することにしました。病院向けサービスに特化した業界カオスマップは需要がありながらも今までなく、多くの関係者にとってビジュアライズされた図によって戦略の整理やサービス検討の選択肢を増やす事に役立つ1枚となりました。

今回のカオスマップでは、充実した情報を提供するため、大きく6つのカテゴリを策定し、実績・評判・サービスの明瞭さを重視して弊社独自に調査致しました。

メディカルリンクの関連サービス

クリニック向け採用サイト：https://medical-link.co.jp

病院向け採用サイト：https://medical-link.co.jp/hp-recruiting-site/

職種特化型採用サイト：https://medical-link.co.jp/dr-recruiting-site/

医師採用LP制作：https://medical-link.co.jp/dr-recruiting-lp/

メディカルリンクについて

会社名：株式会社メディカルリンク（https://medical-link.co.jp）

本社所在地：〒150-0044 東京都渋谷区円山町５番３号 MISUX渋谷ビル8階

設立：2022年5月

事業内容：採用サイト制作事業（クリニック / 病院 / 職種特化型 ）採用LP制作