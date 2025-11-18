アハロバターから「サクラジュロップの香り」が数量限定で登場！春の気分を盛り上げる甘酸っぱくてピュアな春の香り。
ステラシード株式会社は、「AHALO BUTTER（以下、アハロバター）」のオーガニックシアラインより、「サクラジュロップの香り」のアイテムを数量限定で発売いたします。
アハロバター公式HP：https://www.ahalobutter.jp/(https://www.ahalobutter.jp/)
■商品ラインアップ
今年の春は、春風にとろけるサクラシロップとみずみずしいジュレが出会った「サクラジュロップの香り」をご用意しました。甘酸っぱく心ときめくような限定の香りで、春のバスタイムをお楽しみください。
●洗うシアバター*¹でうねり髪まとまる。シャンプーとトリートメントがセットになった限定キット
オーガニックシアバター*¹をはじめとした、オーガニック成分*²を厳選配合。クリーミーな泡立ちのシャンプーがやさしくスッキリ汚れを落とし、トリートメントがキューティクルに働きかけ補修、髪内部にも潤いを与えます。髪の芯まで保湿してパサつきの原因となる乾燥から髪を守ります。
【商品名】
アハロバター モイスト＆リペア シャンプー＆ヘアトリートメント 限定キット
サクラジュロップの香り
【キット内容】
・アハロバター モイスト＆リペア シャンプー（サクラジュロップの香り） 450mL
・アハロバター モイスト＆リペア ヘアトリートメント（サクラジュロップの香り） 450mL
【希望小売価格】\1,980（税込）
●濡れた髪にも乾いた髪にも。艶感変わる*³ヘアオイル
ドライヤーの熱や紫外線などのダメージから髪を守り、うねり・クセ・広がりを抑えるヘアオイル。さらりとしたテクスチャーで、濡れた髪にも乾いた髪にも使用できます。べたつかず髪にすっと馴染み、毛先まで潤った艶髪に。
【商品名】アハロバター モイスト&リペア ヘアオイル（サクラジュロップの香り）
【容量／希望小売価格】100mL／1,320円（税込）
＊１ シア脂（保湿) ＊２ シア脂、アルガニアスピノサ核油、プルケネチアボルビリス種子油（全て保湿）／ローズマリー葉エキス（保湿）［アハロ モイスト＆リペア シャンプー SJ に配合］／スクレロカリアビレア種子油（保湿）［アハロ モイスト＆リペア ヘアトリートメント SJ に配合］ ＊３ 潤い・まとまりなどの髪の仕上がりや手触りのこと
＜お問い合わせ先＞
社名：ステラシード株式会社
TEL：03-6804-5584
URL：https://www.ahalobutter.jp/
SNS：https://www.instagram.com/stellaseed_official/（Instagram）
住所：東京都港区南青山 3-8-38 表参道グランビル3階