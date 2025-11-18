アハロバターから「サクラジュロップの香り」が数量限定で登場！春の気分を盛り上げる甘酸っぱくてピュアな春の香り。

ステラシード株式会社

ステラシード株式会社は、「AHALO BUTTER（以下、アハロバター）」のオーガニックシアラインより、「サクラジュロップの香り」のアイテムを数量限定で発売いたします。

アハロバター公式HP：https://www.ahalobutter.jp/(https://www.ahalobutter.jp/)

■商品ラインアップ

今年の春は、春風にとろけるサクラシロップとみずみずしいジュレが出会った「サクラジュロップの香り」をご用意しました。甘酸っぱく心ときめくような限定の香りで、春のバスタイムをお楽しみください。

●洗うシアバター*¹でうねり髪まとまる。シャンプーとトリートメントがセットになった限定キット

オーガニックシアバター*¹をはじめとした、オーガニック成分*²を厳選配合。クリーミーな泡立ちのシャンプーがやさしくスッキリ汚れを落とし、トリートメントがキューティクルに働きかけ補修、髪内部にも潤いを与えます。髪の芯まで保湿してパサつきの原因となる乾燥から髪を守ります。

【商品名】

アハロバター モイスト＆リペア シャンプー＆ヘアトリートメント 限定キット

サクラジュロップの香り

【キット内容】

・アハロバター モイスト＆リペア シャンプー（サクラジュロップの香り） 450mL

・アハロバター モイスト＆リペア ヘアトリートメント（サクラジュロップの香り） 450mL

【希望小売価格】\1,980（税込）

●濡れた髪にも乾いた髪にも。艶感変わる*³ヘアオイル

ドライヤーの熱や紫外線などのダメージから髪を守り、うねり・クセ・広がりを抑えるヘアオイル。さらりとしたテクスチャーで、濡れた髪にも乾いた髪にも使用できます。べたつかず髪にすっと馴染み、毛先まで潤った艶髪に。

【商品名】アハロバター モイスト&リペア ヘアオイル（サクラジュロップの香り）

【容量／希望小売価格】100mL／1,320円（税込）

＊１ シア脂（保湿) ＊２ シア脂、アルガニアスピノサ核油、プルケネチアボルビリス種子油（全て保湿）／ローズマリー葉エキス（保湿）［アハロ モイスト＆リペア シャンプー SJ に配合］／スクレロカリアビレア種子油（保湿）［アハロ モイスト＆リペア ヘアトリートメント SJ に配合］ ＊３ 潤い・まとまりなどの髪の仕上がりや手触りのこと

＜お問い合わせ先＞

社名：ステラシード株式会社

TEL：03-6804-5584

URL：https://www.ahalobutter.jp/

SNS：https://www.instagram.com/stellaseed_official/（Instagram）

住所：東京都港区南青山 3-8-38 表参道グランビル3階