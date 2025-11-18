ADHDの“特性”を攻略！『お仕事の困りごと 解決ガイドブック』～今日からできる対処法・向いてる仕事の選び方を解説～【完全保存版／無料】

株式会社キズキ無料ダウンロードはこちら :https://form.run/@fV77v

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、「特性に振り回されて仕事が上手くいかない…」と悩むADHD（注意欠如・多動性障害）のある人に向けて、『ADHDの特性に悩むあなたへ お仕事の困りごと 解決ガイドブック』を公開しました。

ADHDの特性別の対処法や向いてる仕事の選び方などについて、わかりやすく解説しています。

本資料は、以下のフォームからお申し込みいただけます。自動返信メールからダウンロードください。

▼無料ダウンロードはこちらから▼

https://form.run/@fV77v(https://form.run/@fV77v)

その困りごと、あなたの“努力不足”ではありません

- どうして自分は同じミスを繰り返すんだろう…- やる気が出ない自分は社会人失格かも…

そんなふうに自分を責めていませんか？ADHDのある人は、不注意や衝動性といった特性により、仕事での困りごとが生じやすい傾向があります。

また、仕事がうまくいかないことを努力不足と考え、自己否定や自責の念から精神的に追い詰められる人も少なくありません。

本資料では、ADHDのある人が仕事で抱えやすい困りごとや、特性別の対処法、向いてる仕事の選び方などについて、わかりやすく解説しています。

本資料を活用して、特性との付き合い方について考えてみませんか？

▼このマニュアルで丸わかり！DLこちら▼ :https://form.run/@fV77v

本資料の内容

- ADHDの特性と仕事上の悩み- 特性別の具体的な対処法- ADHDのある人に向いてる仕事の選び方- ADHDのある人が注意したい仕事・環境- 就労支援制度やサポートの活用方法

こんな人におすすめ！

- ADHDの特性により仕事で困りごとを抱えている人- 「ミスばかりで働く自信が持てない…」と感じている人- 就職や転職を考えているADHDのある人- 自分に合った仕事や環境を見つけたい人- 就労支援やサポートの活用を検討している人

資料の入手方法

本資料は、以下のリンクから無料でダウンロードいただけます。

▼フォーム入力1分！無料DLはこちら▼ :https://form.run/@fV77v

また、キズキビジネスカレッジ（KBC）では、仕事ができないと悩むADHDのある人ができる対策を解説したコラムを公開しています。

ぜひ、本資料と併せてご活用ください！

仕事ができないと悩むADHDのある人ができる対策 抱えやすい悩みを解説

https://kizuki-corp.com/kbc/column/adhd-trouble/(https://kizuki-corp.com/kbc/column/adhd-trouble/)

ダウンロードの流れ

補足

- リンクから申し込みフォームにアクセス- 簡単なフォームに入力- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り- URLから資料を取得！

※本資料の無断転載・配布などはお控えください。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

ADHDの特性は“攻略”できます

日々、ADHDの特性に振り回されながら仕事をしていると、「自分はこれからも特性に悩みながら生きていくのか…」とつらくなることがあると思います。

しかし、ADHDの特性を正しく理解し、適切な対処法を取り入れることができれば、悩みを軽減できることはもちろん、特性を強みとして活かすことも可能です。

ぜひ本資料を活用して、特性と上手に付き合う方法を見つけてください。

株式会社キズキについて

◆各種事業について

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-7 ドルミ御苑202号

会社設立日：2015年7月13日

代表：安田祐輔（代表取締役社長）

従業員数：役員3名、正社員：123名、契約社員・アルバイト：1,256名（2025年2月）

株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)

○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）

東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県にて、就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。

うつ病などの精神疾患や発達障害のために退職した方、また、それらの疾患や障がいのために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。

ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/

○キズキ共育塾（学習支援事業）

一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に、全16校舎（2025年3月）。オンライン授業は全国対応。

キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/

○キズキ家学（学習支援事業）

「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。

キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/

○公民連携事業

全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施（東京都足立区・渋谷区・八王子市、大阪府吹田市、大阪市大正区・住吉区、兵庫県西宮市、愛知県名古屋市など。（2025年1月現在、累計で42自治体等から48案件を受託）。

○不登校オンライン（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。

不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/

○親コミュ（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。

「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。

親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/

今後もキズキは、創業から11年間での1万2千人を超える方々への相談・支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。