2025年11月9日まで世界ラリー選手権(WRC)が開催されていた愛知県豊田市では、「ラリーDEスタンプラリー」を開催中です。11月30日(日)に鞍ケ池公園で開催の「TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ in 豊田」を含むスタンプを３つ以上集めると、ドライバー選手５人のサイン入りグッズを抽選で２名様にプレゼントします。

また、豊田市博物館で開催中の特別展「深宇宙展～人類はどこへ向かうのか」に関連し、「宇宙探訪スタンプラリー ～深宇宙展から星空まで、とよたで体験～」を開催中です。





【ラリーDEスタンプラリー】

(1)概要

世界を舞台に戦う「ラリージャパン」や「ラリーチャレンジ」の舞台をめぐるスタンプラリーです。TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ in 豊田(鞍ケ池公園)や三河湖、香嵐渓、T-FACE、豊田スタジアムなど、モータースポーツの熱気を感じられるスポットが揃っています。

スタンプを集めながら、マシンが駆け抜けたコースをたどり、豊田の自然と街の魅力を体感してください。

(2)期間

2025年12月12日(金)まで

(3)対象スポット

香嵐渓、三河湖テラスこりん、TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジ in 豊田(鞍ケ池公園)、トヨタ会館、T-FACE、豊田参合館、豊田スタジアム

(4)特典

スタンプを3つ以上集めると賞品ゲットのチャンス！

■A賞：選手のサイン入りグッズ※(抽選で2名様)

セバスチャン・オジェ選手、エルフィン・エバンス選手、勝田 貴元選手、

カッレ・ロバンペラ選手、サミ・パヤリ選手のサイン入りキャップを1名様、

ウェアを1名様にプレゼント！

■B賞：ステーショナリーセット※(抽選で2名様)

※A賞の選手サイン入りグッズは「TOYOTA GAZOO Racingng ラリーチャレンジ in 豊田(11月30日)」に鞍ケ池公園でのチェックインが必須です。

※A賞の抽選で外れた方もB賞の抽選対象となります。

※当選のご連絡は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。









【宇宙探訪スタンプラリー ～深宇宙展から星空まで、とよたで体験～】





https://www.tourismtoyota.jp/features/detail/202/





(1)概要

豊田市博物館で開催される特別展「深宇宙展～人類はどこへ向かうのか」と豊田市内の天体イベントを巡ります。深宇宙展を含む対象イベントで3つスタンプを集めると、オリジナルの星座早見盤がもらえるほか、5つスタンプを集めると、抽選で深宇宙展公式図録を3名様にプレゼントします。

(2)期間

2026年1月18日(日)まで

(3)対象スポット

■豊田市博物館 ～令和8年1月18日(日)

・深宇宙展 ～人類はどこへ向かうのか～

近年、新たな発見や技術により目覚ましい発展をとげている宇宙探査分野。アルテミス計画をはじめとした月面開発、小惑星探査、果ては火星での生活や宇宙旅行まで、最新技術や知見を実物や映像を通して紹介します。世界初公開となる有人与圧ローバーの実物大模型、「はやぶさ」＆「はやぶさ2」が持ち帰った貴重な小惑星粒子なども公開します。

■とよた科学体験館 ～11月16日(日)

・特別企画展「石から宇宙をさぐる～月・火星編～」

■とよた科学体験館 12月13日(土)

・街中の星見会「まちぼし」

■旭高原元気村 11月22日(土)・23日(日)・29日(土)

・きらめき観望会〈11月〉

■とよた科学体験館 12月6日(土)～令和8年1月18日(日)

・特別企画展「石から宇宙をさぐる～小惑星編～」

■とよた科学体験館 12月12日(金)

・いろいろプラスネタリウム「ほろよいプラネタリウム」

■豊田市博物館 2026年1月9日(金)

・出前天体観測(主催:とよた科学体験館)

■とよた科学体験館 2026年1月17日(土)

・宇宙飛行士ワークショップ

(4)特典

スタンプ３つ 先着300名様に星座早見盤

スタンプ５つ 抽選３名様に深宇宙展公式図録が当たる





【共通】

スタンプラリー参加には、登録料無料の会員制WEBサービス「いこまいる とよた」への登録が必要です。GPSまたは二次元コードからチェックインできます。

「いこまいる とよた」について詳細はこちら

https://www.tourismtoyota.jp/ikomile/about/