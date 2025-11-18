ハクバ写真産業株式会社（本社：東京都墨田区）は、業界最高クラスの超低反射・高透明さを誇るデジタルカメラ用液晶保護フィルムにFUJIFILM「X-T30 III」専用1製品を追加いたします。

反射光を低減し常に高い視認性を実現。業界最高クラスの全光線透過率95.6%の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出します。

【超低反射・高透明】反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用し、貼る前よりも高い視認性を実現。業界最高クラスの全光線透過率95.6%の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出します。【指紋や水をはじくフッ素コート】撥水・防汚効果のあるフッ素コートにより、指紋が付きにくく、指紋が付いても簡単に拭き取ることができます。【埃を寄せ付けない帯電防止性】帯電防止効果により静電気の発生を抑え、液晶画面に埃や塵を寄せ付けません。【傷に強いハードコート処理(表面硬度 3H)】フィルム表面の「すり傷」や「爪あと」などが残りにくい表面硬度と保護力で液晶画面を美しい状態のまま保ちます。※人の爪の硬さは2H程度です。【気泡が消える】シリコン粘着層により、貼った時に入ってしまった気泡が自然に消えます。微細な埃であればシリコン粘着層が取り込み気泡を発生させません。※ゴミなどが入っている場合は、気泡は抜けません。【置くだけで貼り付く】シリコン粘着層の自己吸着性により、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付くため貼り付けが簡単です。【失敗しても貼り直し可能】シリコン粘着層により、貼り付けに失敗しても吸着力を損ねずに貼り直すことができます。【ぴったり専用サイズ】各機種に合わせた専用サイズなので、パッケージから取り出してそのまま貼り付けが可能です。※貼りやすさを考慮し、液晶画面に対してほんの僅かに小さく設計されています。【超極細繊維液晶クリーナー付き】三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属しています。フィルムを貼り付ける前に、油膜や埃、指紋などの汚れをキレイに拭き取ることができます。【安心の日本製】高品質な日本製のフィルムを採用し、国内工場の高い加工技術と品質管理により生産されており、安心してご使用いただけます。

■FUJIFILM X-T30 III 専用 液晶保護フィルムIII

希望小売価格 ：1,970円（税込）発売開始日 ：2025年11月中旬URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1305

【会社概要】

商号 ： ハクバ写真産業株式会社所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号設立 ： 昭和30年6月（1955年）事業内容 ： カメラアクセサリー、携帯端末アクセサリーの販売資本金 ： 5,000万円URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp