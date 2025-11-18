ペイフォワード パートナーズ、株式会社サイバーエージェント発のプロダンスチーム「CyberAgent Legit」とスポンサー契約を締結

ペイフォワード パートナーズ合同会社

経営コンサルティングサービスを提供するペイフォワード パートナーズ合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：古賀敬浩、以下「ペイフォワード パートナーズ」）は、株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋）が結成したプロダンスチーム「CyberAgent Legit」とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

ペイフォワード パートナーズは、「人と社会に価値を還元する」という理念のもと、持続可能な社会循環の実現を目指しています。事業活動を通じて得た収益を、次世代を担う方々の教育や挑戦への支援に活用し、より良い明日を創ることを支援していきます。

今回のCyberAgent Legitとのスポンサー契約は、当社の取り組みの象徴的なものの一つと考えています。挑戦を続け、夢を実現していく同チームの姿勢に深く共感し、共に未来を切り拓いていきたいと考えております。

CyberAgent Legitについて

『21世紀を代表するダンスチームになる』 「CyberAgent Legit」は、世界のダンスコンテスト・バトルで活躍するメンバーが集結。ストリートダンスのHIPHOP・POP・LOCK・BREAKING・CHOREOGRAPHYなど様々なジャンルを得意とし、 チーム名「CyberAgent Legit」は「Legit=質の高い本物」のダンスを届けるという想いから命名。

リーグ屈指のチームワークで魅せるスキルフルなダンスは多くのファンの支持を集め、「D.LEAGUE 24-25」ではREGULAR SEASON優勝およびCHAMPIONSHIP優勝を果たしD.LEAGUE史上初の完全優勝を達成。

また、2024年1月に英国のオーディション番組「BRITAIN’S GOT TALENT SERIES 17」に出演し、ゴールデンブザーを獲得。日本国内にとどまらず、海外にも挑戦の幅を広げている。

ペイフォワード パートナーズについて

ペイフォワード パートナーズは、「STAY CRAZY, DESIGN THE FUTURE」をミッションに掲げ、過去の常識にとらわれず未来を問い続ける経営コンサルティング企業です。

戦略立案から実行支援まで一貫して伴走し、クライアントの大胆な変革を実現することを使命としています。主な事業は、経営戦略、新規事業開発、AI・DX、M&A支援などのコンサルティング業務です。



https://www.pifpartners.co.jp/

