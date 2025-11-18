株式会社パルマ（証券コード：3461） 2025年5月23日（金）個人投資家向けオンライン会社説明会のお知らせ
セルフストレージ（トランクルーム等のレンタル収納スペース）に関する運営サービス・施設開発事業を展開する株式会社パルマ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 木村純一、以下「当社」）は、2025年11月20日（木）18：00よりマネックス証券株式会社（以下「マネックス証券」）の主催の下、2025年9月期の決算説明、事業の状況及び2026年9月期の事業計画について、当社代表取締役の木村よりご説明させていただきます。本説明会は、事前のお申し込みは不要のため当日お時間になりましたら下記のURLからご視聴ください。
◆ 説明会概要
日時
2025年11月20日（木） 18：00開始 19：00終了
※説明会開始の15分前を目安に開場いたします。
会場
オンラインでの開催となります。
事前のお申し込みは不要ですが、先着1,000名様までとなりますので
あらかじめご了承ください。
スマートフォンでもご視聴いただけます。
内容
2025年9月期の決算説明、事業の状況及び2026年9月期の事業計画などについて
参加方法
下記URLからアクセスいただき
「動画資料はこちら」のボタンよりご参加ください。
URL
https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/54649
【パルマについて】
パルマはセルフストレージビジネス事業に特化して滞納保証・収納代行・申込受付コールセンター・ITソリューション等のBPOサービスや、施設開発事業のBtoBtoCビジネスを展開しており、国内の約６割のセルフストレージ事業者に利用いただいている国内最大のセルフストレージサービスプロバイダーです。
日本国内にてセルフストレージを普及させ、当ビジネスのプラットフォームとして、事業者、利用者、投資家の満足度を高め社会の発展に寄与することを企業理念としております
株式会社パルマ
（東京証券取引所スタンダード市場・名古屋証券取引所メイン市場上場 証券コード：3461）
本店所在地：東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル5階
資本金：600百万円（2025年9月時点）
代表取締役社長：木村 純一
株式会社パルマ コーポレートサイト
株式会社パルマ（ https://www.palma.jp/ ）
株式会社パルマIR情報 （ https://www.palma.jp/ir/news/ ）
株式会社パルマ事業案内
土地の有効活用を検討の皆様へ （ https://www.palma.jp/service/service01/ ）
トランクルーム経営を検討の皆様へ （ https://www.palma.jp/service/service02/ ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334644&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社パルマ
